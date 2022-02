Lego, μία λέξη που μας γυρνάει στα παιδικά μας χρόνια. Μία λέξη που μας γεμίζει νοσταλγία για εκείνες τις στιγμές που ήμασταν εμείς καθισμένοι με απόλυτη προσήλωση (ή μαζί με τους φίλους μας) και προσπαθούσαμε να κατασκευάσουμε έναν κόσμο για να ταξιδέψουμε μαζί του. Τα Lego έκαναν τα όνειρα των μικρών παιδιών (ή και των μεγάλων) να παίρνουν σάρκα και οστά.

Όπως κάθε είδους παιχνίδι (κατασκευής, ηλεκτρονικό ή επιτραπέζιο) έτσι και τα Lego έζησαν και ζουν ακόμα, μία χρυσή εποχή στα χρόνια του κορονοϊού.

Με τους ανθρώπους να περνούν περισσότερο χρόνο στο σπίτι, η πανδημία οδήγησε σε έκρηξη αγορών για τα αγαπημένα τουβλάκια. Ο Ντέιβιντ Χολ, συλλέκτης με έδρα τη Βιρτζίνια, ανέφερε στην New York Post ότι, πούλησε ένα Republic Dropship «Star Wars» – το οποίο αρχικά αγόρασε το 2010 για 250 δολάρια- για 1.250 δολάρια.

«Το hype και η νοσταλγία παίζουν το μεγαλύτερο ρόλο στο πόσα μπορείτε να κερδίσετε για τη μεταπώληση παλιών σετ», είπε ο Χολ.

Lego όπως χρυσός

Στην πραγματικότητα, τα Lego ανατιμώνται πλέον ταχύτερα σε αξία από ό,τι ο χρυσός, οι μετοχές ή τα ομόλογα, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη από την Ανώτατη Οικονομική Σχολή της Μόσχας.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι, μεταξύ 1987 και 2015, τα 2.322 σύνολα Lego που παρακολούθησαν εκτιμήθηκαν σε αξία 11% ετησίως, ενώ η αξία τους αποδείχθηκε ανθεκτική στις πτώσεις στο χρηματιστήριο. Αυξήθηκαν σε αξία κατά τη διάρκεια της ύφεσης του 2008 καθώς και της πανδημίας.

«Έχουμε συνηθίσει να πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι αγοράζουν αντικείμενα όπως κοσμήματα, αντίκες ή έργα τέχνης ως επένδυση», είπε η Δρ Victoria Dobrynskaya, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Οικονομικών Επιστημών και μία από τις συγγραφείς της μελέτης. «Για το ευρύ κοινό, νομίζω, τα ευρήματα είναι εκπληκτικά, επειδή θεωρούν τα Lego ως ένα απλό παιχνίδι και οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν καν την ύπαρξη μιας τεράστιας δευτερογενούς αγοράς».

Μεταξύ των πιο πολύτιμων είναι τα σύνολα που πλέον δεν βγαίνουν ξανά, ή αυτά που ήταν περιορισμένης έκδοσης ή περιφερειακά. «Πρέπει να πάρετε τα σετ προτού φύγουν από τα ράφια [του καταστήματος], διαφορετικά θα καταλήξετε να πληρώσετε διπλά, αν όχι τριπλά, αργότερα», είπε ο Χολ.

Παρακάτω θα δούμε τέσσερις συλλέκτες Lego που έχουν κάνει έξυπνες επενδύσεις με τις εκτιμήσεις να αναφέρουν ότι, αν φυσικά το επιθυμούν, μέχρι τα 30 τους να αποκομίσουν πολλά από τις συλλογές τους.

Ο σούπερ σταρ του YouTube

Ο Ντέιβιντ Χολ, 24 ετών, έχει κάνει καριέρα από τη συλλογή Lego του. Ο ανεξάρτητος βιντεογράφος είναι επίσης influencer πλήρους απασχόλησης και πρεσβευτής της Lego μέσω του καναλιού του Solid Brix Studios στο YouTube.

«Ακριβώς όπως κάθε άλλο παιδί, οι γονείς μου μού αγόρασαν σετ Lego και εγώ απλώς κόλλησα μαζί τους», είπε ο Χολ. Σε ηλικία 11 ετών, το 2008, άρχισε να παρουσιάζει τα σετ του στο YouTube και το κανάλι του απογειώθηκε, αντλώντας έσοδα από διαφημίσεις από 433.000 συνδρομητές και σχεδόν 150.000.000 συνολικές προβολές.

Ο Χολ αποθηκεύει τη συλλογή του στο υπόγειο του σπιτιού του στο Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια, που μοιράζεται με την αρραβωνιαστικιά του. Περισσότερα από 1.000 σετ, μερικά στην αρχική τους συσκευασία και άλλα συναρμολογημένα, από ένα σετ «Lord of the Rings: The Battle of Helm’s Deep» (αγορασμένο για 130 δολάρια και αξία σήμερα 410) έως ένα «Star Wars: Republic Gunship» το οποίο αγοράστηκε για 120 δολάρια και τώρα αξίζει 545, έχει γεμίσει ολόκληρο τον χώρο των 37 τετραγωνικών. Και πλέον επεκτείνεται και σε μια μονάδα αποθήκευσης για σφραγισμένα σετ.

Ο Χολ δεν είναι σίγουρος πόσο αξίζει ολόκληρη η συλλογή του, αλλά τον περασμένο χρόνο επένδυσε 10.000 έως 20.000 δολάρια στη συλλογή: «Έχω επενδύσεις σε μετοχές, αλλά θα έλεγα ότι ρίχνω πολύ περισσότερα χρήματα σε σετ Lego».

Η φαν του Χάρι Πότερ που θησαυρίζει

Ενώ η Χόλι μια 22χρονη από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας, τελειώνει το πτυχίο στο web design, διατηρεί επίσης ένα κανάλι στο YouTube – και, με περισσότερους από 36.000 συνδρομητές, θεωρείται μία από τις πρώτες γυναίκες influencer στα Lego και εξέχω μέλος της κοινότητας των συλλεκτών.

Όλα ξεκίνησαν όταν οι παππούδες της της αγόρασαν ένα κάστρο Lego Harry Potter για τα Χριστούγεννα το 2007. «Μόλις εθίστηκα», είπε. «Μου άρεσε πολύ να ξεχωρίζω πράγματα και να τα ξαναχτίζω». Έκτοτε, η συλλογή της έχει αυξηθεί και περιλαμβάνει σχεδόν 500 σετ, για τα οποία έχει ξοδέψει περισσότερα από 14.000 δολάρια — και εκτιμάται ότι αξίζει περίπου 20.000 δολάρια. Είπε ότι το κάστρο που πήρε δώρο από τον παππού και τη γιαγιά της εκτιμάται στα 700 δολάρια σήμερα, ενώ ένα Diagon Alley από το 2011 στα μπορεί να πιάσει σχεδόν 1.000.

Τα Lego -και χτισμένα αλλά και στις συσκευασίες τους- βρίσκονται παντού στο σπίτι όπου μένει με τους γονείς και τη μικρότερη αδερφή της: Στη σοφίτα, στα ράφια, κάτω από το κρεβάτι της, στην ντουλάπα της. «Είναι λίγο ανοργάνωτο χάος».

Ελπίζει να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα της για να εμπνεύσει περισσότερα κορίτσια να ασχοληθούν με το χόμπι. «Θυμάμαι ότι ντρεπόμουν ως παιδί αν με έπιαναν να κουβαλάω μια τσάντα Lego», είπε. «Ελπίζω πραγματικά ότι μπορώ να εμπνεύσω άλλα κορίτσια να είναι άνετα με τον εαυτό τους και να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να είναι περήφανα για το πάθος τους».

Το σετ με την επταψήφια αξία

«Ασχολούμαι με τα Lego εδώ και πολλά χρόνια. Ήταν πάντα μια καλή στιγμή να ξεπεράσω το άγχος μου και είναι μια δημιουργική διέξοδος από τα πρώτα μου χρόνια», είπε ο Κρίστοφερ Λι, ένας 21χρονος που ακολουθεί διπλό πτυχίο ηλεκτρολόγων μηχανικών και διοίκησης επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια. «Πάντα μου άρεσε να φτιάχνω ή να δημιουργώ πράγματα, κάτι που επεκτείνεται και σε αυτό που σπουδάζω τώρα».

Με τα χρόνια, ο Λι έχει συγκεντρώσει 6.514 σετ, τα οποία φυλάσσονται στο υπόγειο του σπιτιού των γονιών του στο Σιάτλ. Στην πραγματικότητα, τα Lego έχουν γίνει οικογενειακή υπόθεση: «Είναι μια εξαιρετική δραστηριότητα η οποία μας με τον μπαμπά μου. Μας αρέσει να φτιάχνουμε τα σετ μαζί».

Επειδή μεγάλο μέρος της συλλογής του είναι δώρα που χρονολογούνται από την παιδική του ηλικία, ο νεαρός δεν είναι σίγουρος πόσα έχει ξοδέψει για αυτήν κατά τη διάρκεια των ετών, αλλά εκτιμά ότι η συνολική λιανική αξία της συλλογής του είναι τουλάχιστον επταψήφια.

Μεταξύ των πιο περιζήτητων κομματιών είναι ένα αυθεντικό σετ Lego Cloud City από τη σειρά «Star Wars» του 2003, αξίας 2.000 δολαρίων. Είπε ότι τα πρωτότυπα, τα ελαττωματικά και τα διαφημιστικά αντικείμενα μπορούν να πιάσουν υψηλότερες τιμές, όπως η λανθασμένη μάσκα Bionicle αξίας 900 δολαρίων και μια σπάνια, Mask of Water από την περιοδεία της Lego το 2015 που βγήκε μόνο ως πρόμο υλικό και η οποία θα μπορούσε να φτάσει τα 2.000 δολάρια.

Μόλις αποφοιτήσει τον ερχόμενο Μάιο, σχεδιάζει να μεταφέρει τη συλλογή του στο σπίτι του — και να συνεχίσει το κανάλι του στο YouTube, με τους περισσότερους από 22.000 συνδρομητές. «Δεν συλλέγω Lego με σκοπό να επενδύσω», είπε ο Λι.

Από το πτυχίο στην επιστήμη των δεδομένων, influencer και συλλέκτρια Lego

Όταν η Τεξανή Έμιλι, αποφοίτησε με μεταπτυχιακό στην επιστήμη των δεδομένων το 2020, αντιμετώπισε μια αγορά εργασίας αρκετά αγχωτική. Έτσι αποφάσισε να κάνει ένα τεράστιο βήμα προς μία άλλη κατεύθυνση και να αφοσιωθεί, full time, με ένα κανάλι στο YouTube στο οποίο μοιράζεται τη συλλογή της Lego και την αγάπη της για τα τουβλάκια με τους 25.000 και πλέον συνδρομητές της.

«Δεν είχα ποτέ Lego μεγαλώνοντας, αλλά ο σύζυγός μου τα μάζεψε και μου έδωσε το πρώτο μου σετ», είπε η YouTuber. Εμπνευσμένη από το επιστημονικό της υπόβαθρο, ο σύζυγός της της αγόρασε ένα σετ Women of NASA που πυροδότησε το πάθος της για τα τουβλάκια.

Τώρα, τα Lego είναι ένα χόμπι που μοιράζονται ως ζευγάρι. «Είναι κάτι που μας βοήθησε να ξεπεράσουμε την πανδημία», είπε η Έμιλι. «Είναι υπέροχο χόμπι να απολαμβάνουμε μαζί».

Το δίδυμο εμφανίζει τα περισσότερα από χίλια σετ σε δύο δωμάτια του σπιτιού τους και έχει αρχίσει να καταλαμβάνει και ένα τρίτο. Ένα «Star Wars: Ultimate Collector Millennium Falcon» (αξίας 800 δολαρίων που η Emily αναμένει ότι θα εκτιμηθεί σε μεγαλύτερη αξία μόλις διακοπεί η παραγωγή του) και αρθρωτά σετ — πιο περίπλοκες κατασκευές, με πάνω από 2.000 τούβλα το καθένα, που αποτελούν τα στοιχεία μιας πόλης, είναι τα πολυτιμότερα τους. Το σπονδυλωτό Grand Emporium της Έμιλι, ένα εμπορικό κέντρο που δεν λειτουργεί και αξίζει περίπου 425 δολάρια.

«Σοκάρει τους ανθρώπους να ακούν ότι αυτά που θεωρούν παιχνίδια αξίζουν τόσα χρήματα», είπε, «Αλλά τα Lego είναι κάτι που μπορούν να απολαύσουν οι οικογένειες, ενώ πλέον οι γυναίκες ασχολούνται όλο και περισσότερο».