Η Ιβάνκα Τραμπ συγκρίνει τον πατέρα της με τον Ουίνστον Τσόρτσιλ

Η Ιβάνκα Τραμπ μίλησε σε προεκλογική συγκέντρωση υπέρ του Τραμπ στο Οχάιο των ΗΠΑ λίγες μέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές.

Και έσπευσε να συγκρίνει τον αμερικανό πρόεδρο με τον Ουίνστον Τσόρτσιλ.

Η κόρη και σύμβουλος του Τραμπ μίλησε για τις ομοιότητες του προέδρου με τον «θρυλικό», όπως τον χαρακτήρισε, βρετανό πρωθυπουργό κατά τον Β’ Παγκόσμιο, όσο ο κόσμος τραγουδούσε εν χορώ «4 ακόμα χρόνια».

4 days from now we will win Ohio and 4 more years for President @realDonaldTrump ! https://t.co/MGWt09vs6m pic.twitter.com/uB89ABS3hU

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) November 1, 2020