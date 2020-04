Γιατροί στην Κίνα έδωσαν μάχη με τον κορονοϊό και ξύπνησαν από κώμα με σκούρο δέρμα

Στο χείλος του θανάτου έφτασαν δύο Κινέζοι γιατροί, οι οποίοι έδωσαν σκληρή μάχη με τον κορονοϊό, και όταν συνήλθαν ανακάλυψαν πως το χρώμα του δέρματός τους είχε αλλάξει και είχε γίνει πιο σκούρο.

Ο Δρ Yi Fan και ο Δρ Hu Weifeng, 42 ετών και οι δύο, both 42, κόλλησαν κορονοϊό ενώ παρείχαν τις υπηρεσίες τους στο νοσοκομείο της πόλης Ουχάν, τον Ιανουάριο.

Όπως γράφει η Daily Mail, επικαλούμενη τον γιατρό τους, το σκούρο χρώμα τους προκαλείται από ορμονική διαταραχή, που αποδίδεται στη ζημιά που προκάλεσε ο ιός στο ήπαρ τους.

Οι δύο γιατροί ήταν συνάδελφοι με τον οφθαλμίατρο Li Wenliang, ο οποίος μάταια προσπαθούσε να προειδοποιήσει για τον νέο ιό ήδη από τον περασμένο χρόνο, και τελικά νικήθηκε από τον κορονοϊό τον Φεβρουάριο.

Οι δύο γιατροί διαγνώστηκαν τον Ιανουάριο. Μεταφέρθηκαν αρχικά στο Πνευμονολογικό Νοσοκομείο της Ουχάν και στη συνέχεια σε άλλο μεγαλύτερο.

Ο καρδιολόγος Δρ Yi έδωσε σκληρή μάχη με τον κορονοϊό συνδεδεμένος επί 39 ημέρες με μηχανική υποστήριξη ζωής.

Μιλώντας τη Δευτέρα από το κρεβάτι του νοσοκομείου, τόνισε πως έχει αναρρώσει σε μεγάλο βαθμό, μπορεί να κινηθεί στο κρεβάτι αλλά ακόμα δεν μπορεί να περπατήσει χωρίς βοήθεια.

«Όταν συνήλθα ένιωσα φόβο. Είχα συχνά εφιάλτες» εξομολογήθηκε, ενώ δίνει μάχη και για το ψυχολογικό τραύμα.

Critically ill Wuhan doctors wake up to find their skin turned dark after beating coronavirus on the verge of death https://t.co/qP2azoiS9J

— Daily Mail Online (@MailOnline) April 20, 2020