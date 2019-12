Ρωσία: Καταδικάζουμε κάθε εξωτερική παρέμβαση στα ζητήματα της Λιβύης

Κατά οποιασδήποτε εξωτερικής παρέμβασης στη Λιβύη τάχθηκε η Ρωσία.

Αυτό ξεκαθάρισε ο εκπρόσωπος του Βλαντιμίρ Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ, σημειώνοντας ότι στόχος της Μόσχας είναι η ταχεία επίλυση του ζητήματος που θα τερματίσει την αιματοχυσία στη χώρα.

Πρόκειται για ένα σαφές μήνυμα της Ρωσίας στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος εμφανίστηκε έτοιμος να παρουσιάσει στο τουρκικό κοινοβούλιο το πλάνο για αποστολή στρατιωτικής δύναμης στη Λιβύη.

Επιπλέον, ο Ντμίτρι Πεσκόφ ανέφερε ότι «υπάρχουν μισθοφόροι στη Λιβύη, κάτι που είναι αποτέλεσμα των καταστροφικών πράξεων μερικών χωρών».

