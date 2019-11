Μετεωρίτης φώτισε τον ουρανό πάνω από πόλη των ΗΠΑ

Ένας μετεωρίτης φώτισε τον ουρανό πάνω από το Σεντ Λούις των ΗΠΑ τη Δευτέρα το βράδυ και την εμφάνισή του «αιχμαλώτισε» το δίκτυο EarthCam της πόλης.

Όπως αναφέρει η New York Post, ο χρήστης του Twitter David Vergel έτυχε να παρακολουθεί ζωντανά περίπου στις 8:51 το βράδυ (τοπική ώρα), όταν έγινε αυτόπτης μάρτυρας μιας φλογερής μπάλας που έπεσε από τον ουρανό.

«Παρακολουθούσα μια κάμερα του @EarthCam από το Σεντ Λούις του Μιζούρι πριν από περίπου 30 λεπτά και είδα έναν #μετεωρίτη!» έγραψε ο Vergel στο Twitter, ανεβάζοντας και το σχετικό βίντεο.

I was watching an @EarthCam camera from St. Louis, Missouri about 30 minutes ago and saw a #meteor! pic.twitter.com/PVAvIGlALF

— David Vergel (@DavidVergel97) 12 Νοεμβρίου 2019