Τσαβούσογλου: Η τουρκική επιχείρηση δεν θα επεκταθεί πέραν των 30 χλμ στη Συρία

Η εισβολή της Τουρκίας δεν θα επεκταθεί πέραν των 30 χλμ στη βορειοανατολική Συρία, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Σε συνέντευξή του στο τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN Turk, ο Τσαβούσογλου επισήμανε πως η απειλή ασφαλείας, την οποία η Τουρκία λέει ότι αντιμετωπίζει από την παρουσία των Κούρδων μαχητών στα σύνορά της, θα εξαλειφθεί, εάν η περιοχή εκκαθαριστεί από τους αντάρτες.

«Όταν φθάσουμε σε βάθος 30 χλμ στη ζώνη ασφαλείας, η τρομοκρατία θα έχει εξαλειφθεί» υπογράμμισε.

Επιπλέον, ο Τούρκος ΥΠΕΞ σημείωσε ότι η Τουρκία έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί τον εναέριο χώρο πάνω από τη Συρία στο πλαίσιο της επιχείρησής της.

«Έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε τον εναέριο χώρο» επισήμανε.

«Αυτός ο εναέριος χώρος δεν ανήκει στις ΗΠΑ. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα να ελέγχουν αυτόν τον εναέριο χώρο».

«Η Τουρκία σχεδίαζε για πολύ καιρό να επιτεθεί στους Κούρδους. Αυτοί πολεμούν αιώνια», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, επαναλαμβάνοντας την χθεσινή του προειδοποίηση να πλήξει οικονομικά την Τουρκία αν δεν τηρήσει τους κανόνες.

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου ανακοίνωσε την Κυριακή την απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από την βορειοανατολική Συρία, δίνοντας με αυτήν του την απόφαση το πράσινο φως στην Τουρκία να εισβάλει στη γειτονική της χώρα επιτιθέμενοι στους Κούρδους μαχητές.

Turkey has been planning to attack the Kurds for a long time. They have been fighting forever. We have no soldiers or Military anywhere near the attack area. I am trying to end the ENDLESS WARS. Talking to both sides. Some want us to send tens of thousands of soldiers to....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 Οκτωβρίου 2019