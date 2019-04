Εντυπωσιακό βίντεο με μετεωρίτη που «φωτίζει» τον ουρανό της Βραζιλίας

Ένας μετεωρίτης «κάηκε» εισερχόμενος στη γήινη ατμόσφαιρα, φωτίζοντας τον ουρανό στις ακτές της νότιας Βραζιλίας.

Όπως αναφέρει η New York Post, το ουράνιο θέαμα αιχμαλώτισε ο φακός του Δικτύου Παρατήρησης Μετεωριτών της Βραζιλίας.

Η λάμψη του μετεωρίτη φώτισε τον ουρανό, πριν να καεί σε ύψος περίπου 36 χιλιομέτρων πάνω από τον Ατλαντικό ωκεανό.

LIT UP: Meteorite streaks across the sky in southern Brazil before burning up in the atmosphere over the Atlantic Ocean. https://t.co/FsycUtDM7p pic.twitter.com/VbOQH6zTCV

— ABC News (@ABC) 16 Απριλίου 2019