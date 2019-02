Ο Καρλ Λάγκερφελντ μισούσε την ασχήμια και λάτρευε την ομορφιά της αρχαίας Ελλάδας

Το μεσημέρι της Τρίτης έφυγε από τη ζωή ο Καρλ Λάγκερφλεντ, ο «Κάιζερ» της παγκόσμιας μόδας, όπως συνήθιζαν να τον αποκαλούν. Εκκεντρικός, εριστικός, ειρωνικός, δε δίσταζε να κάνει κατά καιρούς δηλώσεις που προκαλούσαν. Ποιος θα ξεχάσει, άλλωστε και την περίφημη δήλωσή του πως «μισούσε την ασχήμια». Μία δήλωση που όχι δε θέλησε να την πάρει πίσω, αλλά την υποστήριζε με κάθε τρόπο.

Κι, όμως, αυτός ο θρύλος της παγκόσμιας μόδας ήταν βαθιά ερωτευμένος με την αρχαία Ελλάδα και με κάθε τι ελληνικό. Και με κάθε τρόπο εξέφραζε την αγάπη του για την πατρίδα μας. Μάλιστα, το καλοκαίρι του 2015 είχε σχολιάσει με ένα καυστικό του σκίτσο την ελληνική συμφωνία.

Αλλά το ενδιαφέρον και η αγάπη του δεν περιοριζόταν μόνο σε αυτό. Ο άνθρωπος που μισούσε την ασχήμια, λάτρευε την ομορφιά της αρχαίας Ελλάδας και αυτή του την αγάπη φρόντιζε να την επιβεβαιώνει και μέσα από τη δουλειά του.

Ο Γερμανός σχεδιαστής που υπήρξε καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου Σανέλ από το 1983, τον Μάιο του 2017 έκανε επίδειξη μόδας για τη συλλογή «Cruise 2018», με τίτλο «Η Νεωτερικότητα της Αρχαιότητας» (The Modernity of Antiquity), η οποία παρουσιάστηκε στο The Grand Palais, εντυπωσιάζοντας τους πάντες. Μάλιστα, το μοντέλα ωσάν άλλες Ελληνίδες θεές διέσχισαν την πασαρέλα που θύμιζε αρχαιοελληνικό σκηνικό.

«Δεν έχει καμία σχέση με μια χώρα. Η πραγματικότητα δεν με ενδιαφέρει. Αξιοποιώ αυτό που μου αρέσει. Η δική μου Ελλάδα είναι μια ιδέα» δήλωνε τότε ο σχεδιαστής στις σημειώσεις για την επίδειξη μόδας.

«Θεωρώ την Ελλάδα ως την πηγή της ομορφιάς και του πολιτισμού, όπου υπήρχε μια θαυμάσια ελευθερία κινήσεων που έκτοτε έχει εξαφανιστεί» συμπλήρωνε μεταξύ άλλων ο Καρλ Λάγκερφελντ.

Αυτή, όμως, δεν ήταν η μόνη φορά που ο «Κάιζερ» της παγκόσμιας μόδας εξέφραζε την αγάπη του για την αρχαία Ελλάδα. Τον περασμένο Νοέμβριο, παρουσίασε στο Παρίσι την πρώτη έκθεση γλυπτών του στην γκαλερί Carpenters Workshop Gallery, εμπνευσμένη από την αρχαία Ελλάδα.

Τραπέζια, σιντριβάνια και καθρέφτες ήταν ανάμεσα στα αντικείμενα που εκτέθηκαν στο σόου «Architectures», το οποίο στήθηκε σε συνεργασία με την αρχιτέκτονα Αλίν Ασμάρ ντ'Αμάν. Μάλιστα, ο Λάγκερφελντ είχε επισημάνει ότι πηγές έμπνευσής του ήταν η αρχαιότητα, η ελληνική αρχιτεκτονική και ο «χρυσός κανόνας».