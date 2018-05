Βόμβα τελικά η αιτία της έκρηξης στο εστιατόριο στον Καναδά

Βόμβα εξερράγη τελικά στο εστιατόριο στο Οντάριο του Καναδά, την οποία πυροδότησαν δύο δράστες, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 15 άνθρωποι, όπως μετέδωσε το CNBC.

Τρεις από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα, όπως μετέδωσε μέσω Twitter το Peel Paramedics.

@Peel_Paramedics have transported 15 pts. from The Bombay Bhel restaurant in Mississauga. 3 pts. were taken to trauma centres with critical blast injuries. pic.twitter.com/Qhd9mX2wV7

— Peel Paramedics (@Peel_Paramedics) 25 Μαΐου 2018