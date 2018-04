Συνεδριάζει σήμερα το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ

Μπορεί ο Λευκός Οίκος να ρίχνει τους τόνους για το θέμα της Συρίας, μετά την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter στην οποία καλούσε τη Ρωσία να ετοιμαστεί γιατί θα φτάσουν πύραυλοι, ωστόσο τα πνεύματα παραμένουν τεταμένα και σε διπλωματικό επίπεδο οι διεργασίες είναι έντονες.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου επιχείρησε να αμβλύνει τις εντυπώσεις τονίζοντας πως «όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι» αναφορικά με την απόκριση στην καταγγελλόμενη επίθεση με χημικά στη Συρία και πως δεν έχει ληφθεί καμία τελική απόφαση σχετικά με στρατιωτικές επιχειρήσεις. Πρόσθεσε όμως πως για τις ΗΠΑ υπεύθυνες για το χτύπημα είναι η Ρωσία και η Συρία.

Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ συνεδριάζει σήμερα, ενώ και η πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι έχει συγκαλέσει υπουργικό συμβούλιο.

Χθες αναχώρησε για την περιοχή το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «Χάρι Τρούμαν» με την αρμάδα του, αλλά δεν αναμένεται να φτάσει σε απόσταση βολής πριν από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Η Μέι, σύμφωνα με την εφημερίδα Daily Telegraph, έδωσε την εντολή βρετανικά υποβρύχια να κινηθούν εντός εμβέλειας πυραύλων με τη Συρία.

Ακτιβιστές, διασώστες και γιατροί καταγγέλλουν πως δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην ανταρτοκρατούμενη Ντούμα το Σάββατο. Ωστόσο η κυβέρνηση του Σύρου προέδρου Μπασάρ Αλ Άσαντ, που έχει και τη στρατιωτική στήριξη της Ρωσίας, αρνείται πως εμπλέκεται στην επίθεση με χημικά.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 April 2018