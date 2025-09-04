Το αίτημα για διάλυση της Βουλής που υπέβαλε το κυβερνών κόμμα Pheu Thai απέρριψαν οι σύμβουλοι του βασιλιά της Ταϊλάνδης, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο προσωρινός πρωθυπουργός.

Ο προσωρινός πρωθυπουργός Φουμτάμ Βετσαγιατσάι ανακοίνωσε στο Facebook ότι λόγω «αμφισβητούμενων νομικών ζητημάτων» το Γραφείο του ιδιωτικού συμβουλίου του μονάρχη Μάχα Βατζιραλονγκόρν τον ενημέρωσε ότι «δεν θα πρέπει να παρουσιάσει αυτό το σχέδιο βασιλικού διατάγματος στην Αυτού Μεγαλειότητα σε αυτό το στάδιο».

Η Ταϊλάνδη θα πρέπει να αποκτήσει νέα κυβέρνηση μετά την καθαίρεση της πρωθυπουργού Παετονγκτάρν Σιναουάτρα, κόρης του μεγιστάνα και πρώην πρωθυπουργού Τακσίν Σιναουάτρα (2001-2006), που εξέπεσε του αξιώματος την περασμένη εβδομάδα λόγω των χειρισμών της σε μια πρόσφατη κρίση με την Καμπότζη.

Συνασπισμός βουλευτών της αντιπολίτευσης υποστηρίζει τον πλούσιο συντηρητικό κληρονόμο Ανουτίν Τσαρνιβιρακούλ για τον πρωθυπουργικό θώκο.

Ψηφοφορία για τον ορισμό νέου πρωθυπουργού αναμένεται να διεξαχθεί αύριο γύρω στις 10:00 (06:00 ώρα Ελλάδας).

Όμως το κόμμα της Παετονγκτάρν, το Pheu Thai, που εξακολουθεί να ασκεί προσωρινά την εξουσία, προσπάθησε χθες να διαλύσει τη Βουλή και να εμποδίσει την ψηφοφορία υποβάλλοντας το αίτημα αυτό στον βασιλιά, όπως προβλέπει το Σύνταγμα της Ταϊλάνδης.

