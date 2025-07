Δυο άνθρωποι αγνοούνται στην Καταλονία, στη βορειοανατολική Ισπανία, μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που την έπληξαν χθες Σάββατο από το απόγευμα, προκαλώντας ξαφνικές πλημμύρες κατά τόπους και διακοπές της κυκλοφορίας των σιδηροδρομικών μεταφορών για ώρες.

«Αναζητούμε δυο ανθρώπους στην Κουβέγιες», κοινότητα 17.000 κατοίκων, περίπου 50 χιλιόμετρα από τη Βαρκελόνη, ανέφερε η πυροσβεστική μέσω X.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, παρασύρθηκαν από τα φουσκωμένα νερά του (ποταμού) Φος», που εκβάλλει στη Μεσόγειο, εξήγησε η πηγή αυτή, επισημαίνοντας πως ομάδες της ψάχνουν τις «όχθες» καθώς και «στόμιό» του.

Η ανακοίνωση της πυροσβεστικής δημοσιοποιήθηκε καθώς στη βορειοανατολική Ισπανία έπεσαν καταρρακτώδεις βροχές από χθες το απόγευμα, ειδικά στην Καταλονία, όπου οι αρχές κήρυξαν κόκκινο συναγερμό, στέλνοντας προειδοποιητικά μηνύματα στα κινητά των κατοίκων.

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία Aemet, η οποία είχε θέσει μεγάλο μέρος της Καταλονίας σε κόκκινο συναγερμό σήμερα το απόγευμα, περισσότερα από 100 χιλιοστά νερού (100 λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο) έπεσαν σε ορισμένα σημεία μέσα σε λίγες ώρες.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες, κυρίως σε ένα νοσοκομείο της Βαρκελώνης, το οποίο αναγκάστηκε να μην δεχθεί την εισαγωγή νέων ασθενών έπειτα από διακοπή ρεύματος. Δρόμοι αποκλείστηκαν λόγω των πλημμυρών.

TORRENTIAL RAINS batter Spain’s Catalonia region 10 cm in just one hour — local media FLOODING sweeps away cars and trees RT pic.twitter.com/gRVS53JOE6

Στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης, ένα αεροπλάνο που μόλις είχε απογειωθεί για τις Ηνωμένες Πολιτείες αναγκάστηκε να γυρίσει πίσω, καθώς το ρύγχος του υπέστη ζημιές από το χαλάζι, σύμφωνα με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

Η κακοκαιρία ανάγκασε την εταιρία σιδηροδρόμων Renfe να αναστείλει τα δρομολόγια για αρκετές ώρες σε όλη την Καταλονία, τόσο για τα τρένα υψηλής ταχύτητας όσο και για τους περιφερειακούς και προαστιακούς σιδηροδρόμους.

Reports indicate that Catalonia is currently on red alert due to severe flooding and intense rainfall, expected to affect most of the territory.



The Catalan Weather Service (Meteocat) issued a very high-risk warning (levels 5 and 6) due to a DANA (high-level isolated… pic.twitter.com/xGFN6S1hCV