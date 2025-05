Τις τελευταίες μέρες απασχολεί έντονα το αμερικανικό διαδίκτυο η είδηση ότι μια έφηβη τρανς αθλήτρια σάρωσε σε σχολικούς αγώνες και ο Ντόναλντ Τραμπ πήρε αρνητική θέση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτηση που έκανε στην πλατφόρμα του Truth Social, χαρακτήρισε «άνδρα» το συγκεκριμένο άτομο, κάνοντας λογοπαίγνιο με τη φυλομετάβαση και χαρακτηρίζοντάς το «μεταμορφωμένο».

Επίσης, απείλησε την Πολιτεία που έγιναν οι σχολικοί αγώνες με διακοπή χρηματοδότησης, σε περίπτωση που η αθλήτρια αγωνιστεί ξανά σε γυναίκα αθλήματα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τραμπ:

«Η Καλιφόρνια, υπό την ηγεσία του Ριζοσπαστικού Αριστερού Δημοκρατικού Gavin Newscum, συνεχίζει να επιτρέπει ΠΑΡΑΝΟΜΑ “ΑΝΔΡΕΣ ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ”. Αυτή την εβδομάδα ένας Άνδρας αθλητής σε φυλομετάβαση, σε μια μεγάλη διοργάνωση, κέρδισε “τα πάντα” και τώρα προκρίθηκε για να αγωνιστεί στους “πολιτειακούς τελικούς” το επόμενο Σαββατοκύριακο. Ως Άντρας, είναι κατώτερος από τον μέσο όρο των αθλητών. Ως Γυναίκα, αυτό το μεταμορφωμένο άτομο είναι πρακτικά ανίκητο. ΑΥΤΌ ΕΊΝΑΙ ΆΔΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΌ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΊΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΡΊΤΣΙΑ. Σας ενημερώνουμε ότι η μεγάλης κλίμακας ομοσπονδιακή χρηματοδότηση θα διακοπεί, ίσως μόνιμα, εάν δεν τηρηθεί το εκτελεστικό διάταγμα για το θέμα αυτό. Ο ίδιος ο Κυβερνήτης είπε ότι είναι “ΑΔΙΚΟ”. Θα μιλήσω μαζί του σήμερα για να μάθω ποιον δρόμο θέλει να ακολουθήσει. Εν τω μεταξύ, δίνω εντολή στις τοπικές αρχές, αν χρειαστεί, να μην επιτρέψουν σε αυτό το άτομο να αγωνιστεί στους πολιτειακούς τελικούς. Αυτή είναι μια εντελώς γελοία κατάσταση!!!».

Η τρανς αθλήτρια AB Hernandez πριν λίγο καιρό κατέκτησε την πρώτη θέση σε αγώνα στίβου που διοργάνωσε το αμερικανικό λύκειο Crean Lutheran High School στην Καλιφόρνια.

Η κοπέλα που βγήκε δεύτερη, περίμενε να κατέβει η Hernandez από το βάθρο και ανέβηκε στην πρώτη θέση, ποζάροντας χαμογελαστή στον φακό.

Τότε, έγινε χαμός και πληροφορίες υποστήριξαν ότι το σχολείο απαγόρευσε στα υπόλοιπα κορίτσια να διαμαρτυρηθούν για τη συμμετοχή της τρανς αθλήτριας, αφήνοντας υπόνοιες ότι θα τις απέβαλαν.

