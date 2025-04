Άνεργος έμεινε ο σύζυγος της Κάμαλα Χάρις, Νταγκ Έμχοφ, καθώς τον απέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ και μάλιστα λίγους μήνες μετά τον διορισμό του.

Ο σύζυγος της πρώην υποψήφιας των Δημοκρατικών είχε διοριστεί στο διοικητικό συμβούλιο που εποπτεύει το Μουσείο Μνήμης Ολοκαυτώματος των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον. Προηγουμένως, καθότι είναι Εβραίος, είχε υπηρετήσει στην ειδική ομάδα του Λευκού Οίκου για τον αντισημιτισμό.

Έτσι, τον Ιανουάριο διορίστηκε στο διοικητικό συμβούλιο με πενταετή θητεία, μαζί με τους Ρον Κλέιν πρώην προσωπάρχη του Τζο Μπάιντεν, Τομ Πέρεζ πρώην σύμβουλος του Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο, Άντονι Μπερνάλ, πρώην σύμβουλο της Τζιλ Μπάιντεν και τη Σούζαν Ράις, σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του Μπαράκ Ομπάμα.

Σύμφωνα με τη New York Post, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος απομάκρυνε όλα τα παραπάνω ονόματα από τη θέση τους και πρώτα ζήτησε την απόλυση του Έμχοφ, αναφέροντας ότι παρότι είναι Εβραίος δεν στηρίζει αποτελεσματικά το Ισραήλ.

Ο πρώην σύζυγος της Κάμαλα Χάρις σε ανάρτηση που έκανε στην πλατφόρμα Χ, έγραψε:

«Σήμερα, ενημερώθηκα για την απομάκρυνσή μου από το συμβούλιο του Μουσείου Μνήμης Ολοκαυτώματος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Επιτρέψτε μου να είμαι σαφής: η μνήμη του Ολοκαυτώματος και η εκπαίδευση δεν πρέπει ποτέ να πολιτικοποιούνται. Η μετατροπή μιας από τις χειρότερες φρικαλεότητες στην ιστορία σε θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης είναι επικίνδυνη – και ατιμάζει τη μνήμη των έξι εκατομμυρίων Εβραίων που δολοφονήθηκαν από τους Ναζί και για τη διατήρηση της οποίας δημιουργήθηκε αυτό το μουσείο».

Read my statement on my removal from the United States Holocaust Memorial Council. pic.twitter.com/S6ErnGAKdU