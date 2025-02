Viral έχει γίνει ένα βίντεο που καταγράφει την έντονη αντίδραση ενός Ιάπωνα, όταν αντιλήφθηκε ένα ζευγάρι Αυστραλών να καπνίζει σε χιονοδρομικό κέντρο της Ιαπωνίας.

Το επίμαχο βίντεο, που δημοσιεύτηκε στο Χ και έχει συγκεντρώσει πάνω από 16 εκατομμύρια προβολές, δείχνει τον Ιάπωνα να πλησιάζει το ζευγάρι φωνάζοντας: «Μην καπνίζετε, δεν είναι ευγενικό».

Παρότι η γυναίκα που κρατούσε το τσιγάρο έσπευσε να ζητήσει συγγνώμη, ο εξοργισμένος άνδρας ρώτησε ειρωνικά: «Συγγνώμη; Τι συγγνώμη;». Η γυναίκα, με εμφανή εκνευρισμό, του απάντησε: «Συγχώρεσέ με, δεν το ήξερα. Μην φωνάζεις».

Στη συνέχεια, ο σύντροφός της παρενέβη, λέγοντας: «Μην της φωνάζεις, δεν το γνώριζε».

Japanese man EXPLODES on Australian tourists for not following the rules. pic.twitter.com/yb24lrthVJ