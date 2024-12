Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε ιδιωτικό χριστιανικό σχολείο στο Μάντισον του Ουισκόνσιν. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δράστης των πυροβολισμών είναι ένας μαθητής του σχολείου, ο οποίος είναι μεταξύ των νεκρών.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν αργά το πρωί της Δευτέρας στο χριστιανικό σχολείο Abundant Life. Τα ονόματα και οι ηλικίες των θυμάτων δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, αλλά ο αρχηγός της αστυνομίας του Μάντισον, Σον Μπαρνς, δήλωσε, όπως αναφέρει το AP, ότι μεταξύ των νεκρών ήταν και ένα «ανήλικο άτομο».

