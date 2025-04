Χιλιάδες χρήστες του Spotify σε όλο τον κόσμο αναφέρουν προβλήματα σύνδεσης και αδυναμία πρόσβασης στους λογαριασμούς τους, με την πλατφόρμα να παρουσιάζει σοβαρές δυσλειτουργίες τόσο στην εφαρμογή όσο και στην ιστοσελίδα της.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο DownDetector, περισσότεροι από 17.000 χρήστες έχουν αναφέρει προβλήματα, με το 69% να αφορά την εφαρμογή, το 30% την ιστοσελίδα και μόλις 1% την ίδια τη ροή ήχου.

Τα πρώτα σημάδια της διακοπής εμφανίστηκαν γύρω στις 3 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδας), όταν πολλοί χρήστες διαπίστωσαν ότι είτε δεν μπορούν να συνδεθούν, είτε ότι η εφαρμογή κολλάει ή δεν φορτώνει σωστά.

Η Spotify επιβεβαίωσε τις δυσλειτουργίες με ανάρτησή της στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), δηλώνοντας:

«We’re aware of some issues right now and are checking them out!»

Αν και ακόμη δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία του προβλήματος, φαίνεται πως πρόκειται για τεχνική βλάβη ευρείας κλίμακας, καθώς οι αναφορές έρχονται από διαφορετικές χώρες και περιλαμβάνουν όλες τις εκδόσεις της υπηρεσίας — από την εφαρμογή για κινητά μέχρι και τη desktop πλατφόρμα.

Όσοι χρήστες αντιμετωπίζουν προβλήματα, μπορούν να δουν τις νεότερες αναφορές και την εξέλιξη της κατάστασης στο DownDetector.