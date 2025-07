Ένας εντελώς γυμνός άνδρας καταγράφηκε σε βίντεο να ταξιδεύει με το μετρό στη Νέα Υόρκη, τρομάζοντας τους επιβάτες του πρωινού συρμού.

Ο άνδρας, ο οποίος δεν έχει αναγνωριστεί δημοσίως, φαινόταν ζαλισμένος αλλά αδιάφορος καθώς έμπαινε στο τρένο και καθόταν σε μια θέση με τα πόδια του ορθάνοιχτα.

Σύμφωνα με τη New York Post, δεν είναι σαφές πότε ακριβώς έλαβε χώρα το περιστατικό, αλλά υπάρχουν αναφορές ότι συνέβη νωρίς την περασμένη Τρίτη στον σταθμό της 125ης οδού στο Χάρλεμ.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης δήλωσε ότι δεν έχει λάβει ακόμη αναφορά για το περιστατικό.

