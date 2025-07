Μια πορτοκαλί φιγούρα εντοπίστηκε σε πλάνα παρακολούθησης κοντά στο κελί του Τζέφρι Επστάιν το τελευταίο βράδυ πριν από τον θάνατό του, και πλέον ειδικοί εγκληματολογίας αμφισβητούν την επίσημη εξήγηση των ομοσπονδιακών αρχών για το μυστηριώδες αντικείμενο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του CBS News.

Όπως αναφέρει η New York Post, το σκιερό αντικείμενο, που φαίνεται στο βίντεο το οποίο έχει στην κατοχή του και εξέτασε το αμερικανικό δίκτυο, ανεβαίνει τις σκάλες προς το μπλοκ όπου κρατούνταν ο Τζέφρι Επστάιν στο Metropolitan Correctional Center περίπου στις 10:40 μ.μ. το βράδυ πριν ο 66χρονος καταδικασμένος διακινητής σεξ βρεθεί κρεμασμένος.

