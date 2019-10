Ξανά στο γήπεδο μετά από 40 χρόνια οι γυναίκες στο Ιράν

Μετά από 4 δεκαετίες 3.500 γυναίκες στο Ιράν θα παρακολουθήσουν σήμερα στην Τεχεράνη τον αγώνα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της χώρας απέναντι στην εθνική ομάδα της Καμπότζης για την πρόκρισή τους στο Μουντιάλ του 2022.

Η απόφαση να επιτραπεί στις γυναίκες να παρακολουθήσουν τον αγώνα ποδοσφαίρου ελήφθη μετά τον τραγικό θάνατο μιας οπαδού, της Σαχάρ Χονταϊγαρί, η οποία αυτοπυρπολήθηκε στα μέσα Σεπτεμβρίου αφού συνελήφθη επειδή προσπάθησε να εισέλθει σε γήπεδο.

Τότε η FIFA άσκησε πιέσεις στο Ιράν, απειλώντας το με κυρώσεις, αν δεν επιτρέψει την είσοδο στους αγώνες ανδρικού ποδοσφαίρου στις γυναίκες μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επικαλούμενο το AFP.

Αμέσως μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 οι αρχές απαγόρευσαν στις Ιρανές να εισέρχονται στα στάδια, επισήμως για να τις προστατεύσουν από την άξεστη συμπεριφορά των ανδρών εκεί.

Η FIFA πιέζει εδώ και χρόνια το Ιράν να ανοίξει τα γήπεδα στις γυναίκες, όμως η Τεχεράνη επέτρεπε μέχρι πρότινος μόνο σπάνια και σε περιορισμένο αριθμό γυναικών να παρακολουθούν αγώνες ποδοσφαίρου.

Ο θάνατος «του κοριτσιού με τα μπλε» (το χρώμα της ποδοσφαιρικής ομάδας Εστεγκλάλ της Τεχεράνης την οποία υποστήριζε) προκάλεσε σοκ στη διεθνή κοινότητα, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι εκκλήσεις μέσω των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης προς τη FIFA να αποκλείσει το Ιράν από τις διεθνείς διοργανώσεις.

«Να το ζήσουμε από κοντά»

Έπειτα από επίσκεψη μιας επιτροπής της FIFA στην Τεχεράνη τον Σεπτέμβριο οι αρχές της χώρας αποφάσισαν να επιτρέψουν την πώληση εισιτηρίων για τον αγώνα Ιράν- Καμπότζη και σε γυναίκες. Τα εισιτήρια πουλήθηκαν σαν ζεστό ψωμί και «εξασφαλίστηκε η παρουσία 3.500 γυναικών», μετέδωσε το πρακτορείο Irna.

A girl was killed and many women were arrested only for trying to enter stadiums in Iran. And you can’t afford to make them sell more than 4000 tickets? Wake Up Fifa. #WakeUpFIFA — دوروتی هاپکینز (@moodtheobscure) 8 Οκτωβρίου 2019

Κρίνοντας τον αριθμό αυτό ανεπαρκή χρήστες του Twitter ξεκίνησαν εκστρατεία με στόχο να δοθούν περισσότερα εισιτήρια σε γυναίκες και hashtag το #WakeUpFIFA.

«Δεν πίστευα ότι θα συμβεί αυτό. Έπειτα από τόσα χρόνια (…) που παρακολουθούσα όλους τους αγώνες από την τηλεόραση, τώρα μπορώ να το ζήσω από κοντά», δήλωσε η αθλητικογράφος Ραχά Πουρμπάκς.

Όμως αντίθετα με το θέατρο και τον κινηματογράφο, όπου άνδρες και γυναίκες μπορούν να κάθονται δίπλα δίπλα, στο γήπεδο θα υπάρχουν ειδικές θύρες για τις γυναίκες, τις οποίες θα φυλάσσουν περίπου 150 αστυνομικοί, μετέδωσε το πρακτορείο Fars.

Women's sections in Azadi stadium have been fenced! This is not only utterly humiliating, but it also can be fatal for the fans. DO SOMETHING!#wakeupfifa pic.twitter.com/SRLOfTJzuR — Al (@alborz_z) 8 Οκτωβρίου 2019

Το 2001 περίπου 20 Ιρλανδές έγιναν οι πρώτες γυναίκες που παρακολούθησαν αγώνα ανδρικού ποδοσφαίρου στο Ιράν.

Οι Ιρανές χρειάστηκε να περιμένουν ως το 2005: μόνο μερικές δεκάδες κατάφεραν να παραστούν στον αγώνα μεταξύ Ιράν και Μπαχρέιν. Έκτοτε έχουν υπάρξει πολύ λίγες άλλες περιπτώσεις που γυναίκες, σε μικρό αριθμό, έγιναν δεκτές στα γήπεδα.

Ο πρόεδρος του Ιράν Χασάν Ροχανί έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι επιθυμεί να άρει τον αποκλεισμό των γυναικών από τα γήπεδα.

Ωστόσο το σχέδιο εξακολουθεί να βρίσκει εμπόδια κυρίως στη σθεναρή αντίθεση των υπερσυντηρητικών του Ιράν, με την εφημερίδα Kayhan να καλεί την κυβέρνηση να ασχοληθεί με τα οικονομικά προβλήματα των γυναικών, αντί να τις στέλνει στα γήπεδα.

Just for once be something other than a corrupted organization. Don't close your eyes on this obvious discrimination!#wakeupfifa — Al (@alborz_z) 8 Οκτωβρίου 2019

Τον Οκτώβριο του 2018, αφού περίπου 100 Ιρανές έλαβαν άδεια να παρακολουθήσουν τον φιλικό αγώνα μεταξύ Ιράν και Βολιβίας, ο γενικός εισαγγελέας της χώρας έκρινε ότι αποτελεί «αμαρτία» να εκτίθενται οι γυναίκες στη θέα «ημίγυμνων» ανδρών.