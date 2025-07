Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανέβασε στα social media ένα βίντεο που έψαχνε τρία χρόνια και το οποίο τον κάνει πάντα να δακρύζει, όπως έγραψε.

Ο Greek Freak απολαμβάνει τις διακοπές του αυτή την περίοδο και ξεκουράζεται ενόψει της νέας σεζόν, στην οποία θα προσπαθήσει να οδηγήσει τους Μιλγουόκι Μπακς σε όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες.

Επιθυμία του Αντετοκούνμπο βέβαια, αλλά ξέρει πως δεν είναι ρεαλιστικός στόχος αυτή τη στιγμή, θα ήταν το να κατακτήσει ξανά το πρωτάθλημα του ΝΒΑ, όπως έγινε το 2021. Μια επιτυχία που δεν μπορεί να ξεχάσει με τίποτα, όπως είναι λογικό.

Μια επιτυχία που τον κάνει να δακρύζει, καθώς σε ανάρτησή του στα social media ανέβασε ένα βίντεο με highlights από τη σεζόν του τίτλου. Ένα βίντεο που έψαχνε για πολύ καιρό, όπως έγραψε.

«Έψαχνα για αυτό ο βίντεο εδώ και τρία χρόνια. Πάντα μου φέρνει δάκρυα στα μάτια. Αυτοί είναι οι τύποι μου για πάντα», ανέφερε στην ανάρτησή του ο Αντετοκούνμπο.

I’ve been looking for this video for three years. It always brings tears to my eyes. These are my guys for life. 💯♾️ https://t.co/lOOTkt3tJ4