Μπορεί ο Γιόνας Βαλαντσιούνας να έχει συμφωνήσει προφορικά με τον Παναθηναϊκό, οι Ντένβερ Νάγκετς όμως είναι αποφασισμένοι να τον κρατήσουν, όπως φάνηκε και από τις δηλώσεις του προπονητή τους, Ντέιβιντ Έιντελμαν.

Ο Λιθουανός σέντερ τα έχει βρει σε όλα με τους «πράσινους» και μάλιστα ήρθε και στην Αθήνα για ιατρικές εξετάσεις, οι πιθανότητες να γίνει φέτος η μεταγραφή όμως μειώνονται συνεχώς, καθώς στο ΝΒΑ είναι αποφασισμένοι να τον κρατήσουν.

Οι Ντένβερ Νάγκετς δεν είναι διατεθειμένοι να αφήσουν τον Βαλαντσιούνας να φύγει καθώς θεωρούν πως η απόκτησή του μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητές τους για κατάκτηση του πρωταθλήματος, με τον προπονητή της ομάδας να μιλάει για το θέμα.

«Είπα και τις προάλλες το πόσο σημαντικός ήταν για εμάς ο Ντεμάρκους Κάζινς εκείνη τη σεζόν. Τις βραδιές που δεν θα παίζει ο Νικόλα (σ.σ. Γιόκιτς) έχεις έναν αξιόπιστο και συνεπή σέντερ για να είναι βασικός», είπε αρχικά ο Έιντελμαν και συνέχισε.

«Και είμαστε τυχεροί που τον έχουμε ως backup. Είμαστε σούπερ ευλογημένοι που τον πήραμε και ανυπομονούμε να έρθει στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ντένβερ. Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι που τον έχουμε».

Coach Adelman on the Nuggets adding Jonas Valančiūnas:



“On the nights Nikola doesn’t play, you have a legitimate starting center that we just happen to be lucky enough to have as our backup.” pic.twitter.com/DRRa7t7PXX