Σοκάρει η αντίδραση ενός 49χρονου άνδρα στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη, ο οποίος φέρεται να απείλησε με κυνηγετικό όπλο μια παρέα ανηλίκων επειδή έκαναν φασαρία σε πάρκο. Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου και καταγγέλθηκε στις Αρχές, πυροδοτώντας αστυνομική έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παύλου Μελά κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία του άνδρα και να τον εντοπίσουν στο σπίτι του, το πρωί της Δευτέρας. Κατά την έρευνα στο σπίτι του 49χρονου, κατασχέθηκε ένα κυνηγετικό όπλο, το οποίο κατείχε νόμιμα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο ίδιος φέρεται να πλησίασε τους ανήλικους στο πάρκο κρατώντας το όπλο στα χέρια, με σκοπό να τους εκφοβίσει και να τους ζητήσει να κάνουν ησυχία.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ η υπόθεση θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για τα περαιτέρω.

