Με δήλωσή του στην οποία αναφέρει ότι «η άποψη ενός guest αρθρογράφου δεν απηχεί την άποψη μιας εφημερίδας», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, απάντησε στον Αλέξη Τσίπρα ο οποίος είχε κάνει νωρίτερα ανάρτηση αναφερόμενος σε δημοσίευμα των New York Times.

Ο κ. Οικονόμου, στην απάντησή του προς τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισημαίνει πως πρόκειται για τον ίδιο δημοσιογράφο που το 2020 κατήγγειλε διεθνώς τη χώρα μας επειδή υπερασπιζόταν τα σύνορά της.

Στη δήλωσή του αναλυτικά ο κ. Οικονόμου αναφέρει: «Κύριε Τσίπρα μην εκτίθεστε. Η άποψη ενός guest αρθρογράφου δεν απηχεί την άποψη μιας εφημερίδας. Ξέρουμε ότι προκειμένου να πλήξετε την κυβέρνηση, εσείς και οι φίλοι σας, αδιαφορείτε για τη χώρα. Κατά σύμπτωση ο δημοσιογράφος που κάνετε σήμερα “σημαία”, είναι ο ίδιος που τον Μάρτιο του 2020 κατήγγελλε διεθνώς την Ελλάδα επειδή υπερασπιζόταν τα σύνορά της».

Φωτογραφία από το άρθρο του Μαρτίου του 2020

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα

«Η σήψη του επιτελικού παρακράτους και των παράνομων παρακολουθήσεων γίνονται πρωτοσέλιδο στα διεθνή ΜΜΕ. Όσο ο κ. Μητσοτάκης παραμένει, τόσο θα διασύρει τη χώρα διεθνώς». Αυτό αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας σε ανάρτηση του στο Twitter με αφορμή άρθρο στους New York Times, του δημοσιογράφου Αλεξάντερ Κλαπ, με τίτλο: «The rot at the heart of Greece Is now clear for everyone to see» (σ.σ. «Η σήψη στην καρδιά της Ελλάδας είναι πλέον ορατή σε όλους».