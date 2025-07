Ο Βίκτορ Γιόκερες πίεζε για τη μεταγραφή του στην Άρσεναλ και η επιθυμία του θα γίνει πραγματικότητα τελικά καθώς η Σπόρτινγκ Λισαβόνας είπε «ναι» στην πρόταση ύψους 73,5 εκατ. ευρώ.

Ο διεθνής Σουηδός επιθετικός αποτέλεσε στόχο αρκετών ομάδων αλλά το τελευταίο διάστημα οι «κανονιέρηδες» ήταν αυτοί που πίεζαν περισσότερο για την απόκτησή του, έχοντας συμφωνήσει μαζί του σε όλα.

Η Σπόρτινγκ, βέβαια, δεν ήταν εύκολη στις διαπραγματεύσεις, τελικά όμως είπε το «ναι» στη νέα πρόταση της Άρσεναλ, η οποία πρόσφερε 73,5 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους. Αυτό είναι το ποσό στο οποίο συμφώνησαν οι δύο ομάδες, με τον Γιόκερες να ετοιμάζεται για τη μετακόμιση στο Λονδίνο.

Ο Σουηδός φορ θα περάσει ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει το συμβόλαιό του, με τον Μικέλ Αρτέτα να έχει, πλέον, στη διάθεσή του τον επιθετικό που τόσο πολύ ήθελε.

🚨🔴⚪️💣BREAKING: Viktor Gyokeres to Arsenal, here we go!



Arsenal verbally agree deal in principle with Sporting for package reaching €73.5M add-ons included. Decision now made on new striker for Arteta!



Player side agreed with the move now imminent.



Gyokeres set for medical… pic.twitter.com/DvLN0SEMoA