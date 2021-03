Κατηγορίες κατά του πρωθυπουργού εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ με επίκεντρο τα self tests για τον κορονοϊό.

«Ενώ αρνείται επί ένα χρόνο τη συνταγογράφηση των τεστ, λίγες μόλις μέρες μετά την έγκριση των self test της Siemens στη Γερμανία, ετοιμάζεται να προμηθευτεί 10 εκατ. self test» καταγγέλλει η αξιωματική αντιπολίτευση και προσθέτει ότι «από χθες τηρεί σιγή ιχθύος για τη φωτογραφική πρόσκληση ενδιαφέροντος για τα self test της Siemens».

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θέτει σειρά ερωτημάτων που «ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να απαντήσει», όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ.

Συγκεκριμένα:

«Γιατί αγνοεί τους επιστήμονες και την αντιπολίτευση, που επί ένα χρόνο ζητούν συνταγογράφηση και αποζημίωση των μοριακών test από τον ΕΟΠΥΥ και μαζικούς στοχευμένους ελέγχους σε εστίες υπερμετάδοσης (χώρους εργασίας, ΜΜΜ, σχολεία, δομές υψηλής ευαλωτότητας);

Γιατί αγνοεί ότι τα self test έχουν σημαντικά μειωμένη αξιοπιστία σε σχέση με τα μοριακά;

Γιατί αγνοεί ότι τα self test δεν θα συνδράμουν στην επιδημιολογική εικόνα της διασποράς, την απομόνωση και την ιχνηλάτηση των κρουσμάτων, αφού θα δηλώνονται προαιρετικά (!);

Γιατί αγνοεί ότι οι πολίτες δεν γλιτώνουν την οικονομική επιβάρυνση, αφού ακόμα και αν κάποιος βγει θετικός στο “δωρεάν self test”, μετά υποχρεούται να πληρώσει κανονικά για μοριακό για επιβεβαίωση;

Γιατί αγνοεί την οδηγία του ίδιου του ECDC που λέει ότι τα self test μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο συμπληρωματικά και σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσουν τα μοριακά τεστ;

Γιατί αγνοεί ότι η αγορά γίνεται άρον-άρον και δεν υπάρχει καμία απολύτως οργάνωση για τη διανομή τους, ενώ οι φαρμακοποιοί δηλώνουν πλήρη άγνοια;».

Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει πως «εάν ο κ. Μητσοτάκης δεν απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα, επιβεβαιώνει αυτό που όλη η Ελλάδα υποπτεύεται: Ότι για ακόμη μία φορά εκμεταλλεύεται την πανδημία για να κάνει δωράκια δεκάδων εκατομμυρίων, αυτή τη φορά στην αγαπημένη του Siemens».