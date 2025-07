Βίαια επεισόδια σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα της Ανγκόλας τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων ενάντια στις αυξήσεις των τιμών των καυσίμων, με τοπικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν ότι υπήρξαν νεκροί από συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας.

Η πετρελαιοπαραγωγός χώρα της νοτίου Αφρικής αύξησε την τιμή του πετρελαίου κίνησης κατά περίπου 30% αυτόν τον μήνα, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας περικοπής επιδοτήσεων και δημοσιονομικής εξυγίανσης.

Scenes coming out of Luanda, Angola. What was just supposed to be a taxi strike has turned into a full blown strike by the people chanting "down with the dictatorship" and looting of stores as they complain about hunger, oppression & poverty.. pic.twitter.com/lXIpO4hi4Z