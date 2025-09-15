Η Φαίη Σκορδά επέστρεψε δυναμικά στους τηλεοπτικούς μας δέκτες με την πρεμιέρα της εκπομπής της «Buongiorno» στο MEGA. Λαμπερή, ντυμένη στα λευκά με χρυσές λεπτομέρειες και πιο φρέσκια από ποτέ, καλημέρισε το τηλεοπτικού κοινό.

Η παρουσιάστρια, με το γνωστό της χαμόγελο και μία δόση αμηχανίας από την ένταση της πρεμιέρας, δεν δίστασε να μοιραστεί την ειλικρινή της αίσθηση on air: «Παιδιά, νομίζω ότι κάνουμε πρόβα. Τι θα γίνει; Έγινε όλο πολύ γρήγορα και δεν πρόλαβα να προετοιμαστώ… Καλωσορίσατε στο MEGA!».

Η ίδια φάνηκε ιδιαίτερα αισιόδοξη για τη νέα τηλεοπτική χρονιά, τονίζοντας την εμπιστοσύνη που νιώθει προς την ομάδα της: «Ίσως είχαμε μία άνεση μεγαλύτερη φέτος γιατί έχουμε νέες προσθήκες. Αισθάνομαι μία ασφάλεια μεγαλύτερη γιατί με τους περισσότερους είμαι φίλη. Με τους περισσότερους έχω ξανασυνεργαστεί».

Λίγο αργότερα, σε μια πιο προσωπική στιγμή on air, η Φαίη Σκορδά απευθύνθηκε στον Ανδρέα Μικρούτσικο, λέγοντάς του με χαμόγελο: «Ανδρέα μου, τώρα μπορούμε να πούμε ότι έχουμε δημιουργήσει μία σχέση φιλική».

Ο ίδιος, εμφανώς συγκινημένος και με το δικό του χαρακτηριστικό ύφος, της απάντησε: «Φαίη μου, Φαιούλα μου, Φαιάκι μου, μπιζουδάκι μου, ομορφοκόριτσο μου (…) Θέλω να σου πω ότι στις διακοπές, όποτε διαβάζαμε μία ανάρτησή σου ή τηλεφωνιόμασταν, άνοιγε η καρδιά μου. Όταν κάναμε τη φωτογράφηση ξανάνοιξε η καρδιά μου και όταν κάναμε την Παρασκευή πρόβα τζενεράλε ήμουν ευτυχής. Σου καταθέτω τον τελευταίο μου τηλεοπτικό έρωτα, είσαι εσύ!».