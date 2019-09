Ο ανατριχιαστικός λόγος πίσω από τον θάνατο των νεαρών μαύρων αντρών

Μια από τις βασικές αιτίες θανάτου των νεαρών Αφροαμερικανών έφερε στην επιφάνεια μια νέα μελέτη, ειδικά όταν μιλάμε για τις τρυφερές ηλικίες 20-35.

Δεν είναι κάποια άγνωστη αρρώστια, παρά η αστυνομική βία! Η ηλιακή ομάδα 25-29 βιώνει μάλιστα τον μεγαλύτερο τέτοιο δείκτη θνησιμότητας, ο οποίος σκαρφαλώνει στις πρώτες θέσεις, πλάι στην υπερβολική δόση ναρκωτικών, τα τροχαία δυστυχήματα, τις αυτοκτονίες, τις ανθρωποκτονίες, τον καρκίνο και τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Ο επικεφαλής της μελέτης μάλιστα, καθηγητής εγκληματολογίας Frank Edwards, δηλώνει πως μπορεί στη μελέτη τους η αστυνομική βία να είναι η έκτη κατά σειρά αιτία θανάτου των Αφροαμερικανών, το πράγμα ενδέχεται ωστόσο να είναι ακόμα χειρότερο, μιας και «τα δεδομένα δεν είναι καθόλου ακριβή εδώ».

Ένας νεαρός μαύρος ανά 1.000 θα χάσει τη ζωή του στις ΗΠΑ από τα χέρια της αστυνομίας, κάπου 2,5 φορές περισσότερο δηλαδή από έναν λευκό ίδιας ηλικίας. Τα τρομακτικά ποσοστά αφορούν εξίσου και σε άντρες και σε γυναίκες, φτάνει να έχουν μαύρο χρώμα στην επιδερμίδα τους.

Όπως σημειώνεται στη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο «Proceedings of the National Academy of Sciences», οι μαύροι, οι Ινδιάνοι, οι Εσκιμώοι της Αλάσκα και οι ισπανόφωνοι είναι «σημαντικά περισσότερο πιθανό» να χάσουν τη ζωή τους από αστυνομικό.

Για να δούμε τα νούμερα στην προοπτική τους, 1.147 αμερικανοί πολίτες έχασαν τη ζωή τους το 2017 από περιστατικά αστυνομικής βίας. Τα μέλη της μαύρης φυλής αντιπροσωπεύουν το 25% του νούμερου, παρά το γεγονός ότι δεν είναι μόλις το 13% του συνολικού αμερικανικού πληθυσμού. Το 1/3 από αυτούς ήταν άοπλοι…