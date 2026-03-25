Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε η παρέλαση της 25ης Μαρτίου στον Πύργο, με τους μαθητές του 4ου Λυκείου να τιμούν τη μνήμη του συμμαθητή τους, Ασημάκη Διονυσόπουλου, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.

Του ανταποκριτή μας στην Ηλεία στο patrisnews

Ο νεαρός μαθητής έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 13 Μαρτίου, μετά από πτώση από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας στον Πύργο, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και σκορπίζοντας θλίψη στην τοπική κοινωνία, στους φίλους και στους εκπαιδευτικούς του.

Με εμφανή τη συγκίνηση στα πρόσωπά τους, οι μαθητές παρέλασαν σιωπηλά, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα μνήμης και σεβασμού.

Οι μαύρες κορδέλες που έφεραν στα ρούχα τους αποτέλεσαν το πιο λιτό αλλά και ουσιαστικό σύμβολο της απώλειας, συγκινώντας όσους παρακολουθούσαν την παρέλαση.