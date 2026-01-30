Μεγάλος νικητής του Travel Photographer of the Year 2025 αναδείχθηκε ο Έλληνας φωτογράφος, Αθανάσιος Μαλούκος, σε έναν διαγωνισμό που φέτος παρουσίασε εικόνες υψηλής αισθητικής και έντονης αφηγηματικής δύναμης, αποτυπώνοντας από ιερές τελετουργίες έως φευγαλέες στιγμές αγώνα για επιβίωση σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη.

«Το επίπεδο φέτος ήταν εξαιρετικό», δήλωσε η κριτής, Κρίσταλ Κρισομάλις. «Οι πιο δυνατές φωτογραφίες είχαν βάθος, πρόθεση και συναίσθημα, αποδεικνύοντας την αφηγηματική δύναμη μιας και μόνο εικόνας και υπενθυμίζοντάς μας ότι ο κόσμος μας, όταν τον βλέπουμε πραγματικά, είναι εξαιρετικά ισχυρός και όμορφος».

Οι νικητές επιλέχθηκαν ανάμεσα σε περισσότερες από 20.000 φωτογραφίες που υποβλήθηκαν από ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφους σε 160 χώρες. Ο διαγωνισμός, που φέτος συμπληρώνει 23 χρόνια ζωής, κρίνεται ανώνυμα από διεθνή επιτροπή 16 μελών, ενώ οι φιναλίστ υποχρεούνται να καταθέτουν τα αυθεντικά αρχεία RAW, προκειμένου να επιβεβαιώνεται η γνησιότητα των εικόνων και ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί τεχνητή νοημοσύνη στη δημιουργία τους.

Ο Αθανάσιος Μαλούκος κατέκτησε το κορυφαίο βραβείο για δύο ενότητες έργων που εξερευνούν την τελετουργία, την πίστη και την κίνηση: τις επιβλητικές λιτανείες της Μεγάλης Εβδομάδας στη Ζαμόρα της Ισπανίας και την υπνωτική τελετή Σέμα των περιστρεφόμενων δερβίσηδων στο Ικόνιο της Τουρκίας. Και οι δύο σειρές φωτογραφήθηκαν σε χαμηλό φωτισμό, βασιζόμενες σε απόλυτα ελεγχόμενες ταχύτητες κλείστρου, ώστε να ισορροπεί το θόλωμα με την ακινησία.

«Αυτές οι εικόνες απαιτούν τεράστια δεξιοτεχνία για να αποδοθούν σωστά», δήλωσε ο ιδρυτής του TPOTY, Κρις Κόου. «Η λήψη σε αυτό το όριο απαιτεί εξαιρετικά προσεκτική χρήση της ταχύτητας κλείστρου για την επιλεκτική “παγωμένη” κίνηση και το θόλωμα στις δύο αυτές τελετές. Υπάρχει μια αίσθηση ρυθμού και ευλάβειας στις εικόνες, κάτι απίστευτα δύσκολο να επιτευχθεί. Όλα αυτά έχουν επιτευχθεί μέσα στη μηχανή, χωρίς υπερβολική επεξεργασία, και μεταφέρουν το βάθος και την ένταση κάθε στιγμής».

Ο κριτής, Τζέρεμι Χόαρ, χαρακτήρισε το έργο του Μαλούκου ως «ένα από τα καλύτερα των τελευταίων 23 ετών του διαγωνισμού».

«Καθώς η Σέμα εξελίσσεται, δύο δερβίσηδες περιστρέφονται σε πειθαρχημένο ρυθμό, πλαισιώνοντας την επιβλητική μορφή του Σεΐχη, τον τελετουργικό άξονα και το κέντρο της παρουσίας του τελετουργικού. Μέσα από χαριτωμένες κινήσεις και ήσυχη κίνηση, η παρουσία του προσθέτει δραματικότητα σε μια απλή εικόνα», σημειώνει ο Αθανάσιος Μαλούκος.

Ποιος είναι ο Αθανάσιος Μαλούκος

Με μια διαδρομή που συνδυάζει την επιστημονική κατάρτιση, την επιχειρηματική δραστηριότητα και τη βαθιά καλλιτεχνική αναζήτηση, ο Αθανάσιος Μαλούκος έχει χαράξει τη δική του ξεχωριστή πορεία στον χώρο της φωτογραφίας, καταγράφοντας κόσμους που παραμένουν άγνωστοι στο ευρύ κοινό.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λαμία, όπου ολοκλήρωσε τα μαθητικά του χρόνια. Στη συνέχεια φοίτησε στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, σπουδάζοντας Πολιτικός Μηχανικός με υποτροφίες. Μετά το πέρας των σπουδών του επέστρεψε στη γενέτειρά του, όπου ζει και εργάζεται μέχρι σήμερα.

Παράλληλα με τις τεχνικές του σπουδές, εμβάθυνε και σε ανθρωπολογικά πεδία, φοιτώντας στο τμήμα Ανθρωπολογίας των Θρησκειών του Πανεπιστημίου UCLA. Από νεαρή ηλικία ξεκίνησε να ταξιδεύει, καταγράφοντας φωτογραφικά τις πρώτες του εμπειρίες. Πολύ σύντομα, όμως, τα ταξίδια αυτά εξελίχθηκαν σε μια αδιάκοπη εξερεύνηση απομονωμένων και δυσπρόσιτων περιοχών του πλανήτη, καθοδηγούμενος από την έντονη ανάγκη να ανακαλύψει τι υπάρχει πέρα από τα γνωστά και οικεία όρια.

Πίσω από την ένταση και την αισθητική δύναμη των εικόνων του, αποτυπώνεται ένας τρόπος ζωής που απαιτεί διαρκή προσαρμογή, επιμονή και ψυχική αντοχή. Ο ίδιος καλείται να διαχειριστεί γλωσσικές δυσκολίες, απρόβλεπτες συνθήκες και άγνωστα κοινωνικά ήθη, ώστε να μεταφέρει αυθεντικά τις εμπειρίες του στο κοινό που παρακολουθεί το έργο του.

Το φωτογραφικό του αρχείο συνθέτει ένα πολυδιάστατο οπτικό σύνολο, στο οποίο συναντώνται άγνωστοι πολιτισμοί, απομονωμένες φυλές, επιβλητικές τελετουργίες και στιγμές της καθημερινής ζωής. Μέσα από αυτό το υλικό, ο θεατής αποκτά μια ουσιαστική εικόνα των διαφορετικών εκφάνσεων του ανθρώπινου πνεύματος. Το έργο του έχει αναγνωριστεί διεθνώς, αποσπώντας πολυάριθμες διακρίσεις και βραβεία από οργανισμούς και φωτογραφικούς διαγωνισμούς παγκοσμίως.

Μετά την επιτυχημένη παρουσίαση της έκθεσής του με τίτλο «Terra Incognita» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι, ο Αθανάσιος Μαλούκος έλαβε πρόσκληση να παρουσιάσει μέρος της δουλειάς του με τίτλο: «Religio Mundi: A Spiritual Journey», στο πλαίσιο της Xposure, του μεγαλύτερου φωτογραφικού φεστιβάλ παγκοσμίως, που θα πραγματοποιηθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από τις 29 Ιανουαρίου έως τις 4 Φεβρουαρίου 2026.