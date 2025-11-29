Με μεγάλη συμμετοχή και κυρίαρχο αίτημα την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στα Προπύλαια η πανελλαδική συγκέντρωση εν ενεργεία και εν αποστρατεία στρατιωτικών.

​Δεκάδες Ενώσεις από όλη την Ελλάδα έδωσαν δυναμικό «παρών», αντιδρώντας στο πολυνομοσχέδιο που τέθηκε σε διαβούλευση παραμονή της εορτής των Ενόπλων Δυνάμεων και το οποίο, όπως καταγγέλλουν, προωθεί τον «σταδιοδρομικό μεσαίωνα» και απαξιώνει τα στελέχη, ειδικά τους υπαξιωματικούς. Μετά τη συγκέντρωση αναμένεται να ακολουθήσει πορεία προς τη Βουλή.

​«Πρωτόγνωρη κατάσταση»

​Μιλώντας στην κάμερα του Orange Press Agency, ο Πρόεδρος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ), Υποπλοίαρχος Δημήτριος Μεθενίτης, περιέγραψε το κλίμα οργής που επικρατεί στο στράτευμα.

​«Δυστυχώς είναι η δεύτερη φορά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα που βγαίνουμε στον δρόμο. Αυτό είναι αποτέλεσμα ενός πάρα πολύ κακού νομοσχεδίου, κατά την άποψή μας, το οποίο έχει καταθέσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας» ανέφερε αρχικά ο κ. Μεθενίτης.

​Ο ίδιος τόνισε πως οι ρυθμίσεις του Υπουργείου έχουν προκαλέσει «τεράστιες αντιδράσεις», κάνοντας λόγο για μια «κατάσταση πρωτόγνωρη στις τάξεις των στρατιωτικών».

​«Να αφουγκραστεί την αγανάκτησή μας»

​Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο πρόεδρος της ΠΟΕΣ απηύθυνε έκκληση στην πολιτική ηγεσία να επανεξετάσει τη στάση της.

​«Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα πρυτανεύσει η λογική και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας θα καταλάβει τι συμβαίνει, θα αφουγκραστεί τις αγωνίες και την αγανάκτησή μας και θα κάνει πίσω» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Δείτε βίντεο