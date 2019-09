Thomas Cook: Το κανόνι που βάρεσε ο ταξιδιωτικός κολοσσός και οι επιπτώσεις του στον παγκόσμιο τουρισμό

Από τα ξημερώματα η είδηση της πτώχευσης του βρετανικού ταξιδιωτικού κολοσσού Thomas Cook κάνει τον γύρο του κόσμου. Μετά από 178 χρόνια παγκόσμιας ακτινοβολίας ο όμιλος, που ιδρύθηκε το 1841, κήρυξε πτώχευση εξαιτίας της έλλειψης χρηματοδότησης.

Η βρετανική εταιρεία οργάνωσε το 1841 το πρώτο οργανωμένο ταξίδι στο Ηνωμένο Βασίλειο, ένα aller-retour με τρένο από το Λέστερ στο Λουμπόροου της κεντρικής Αγγλίας για 500 άτομα με προσυμφωνημένη ενιαία ταρίφα.

Το 1972 ο Thomas Cook οργανώνει και συμμετέχει και ο ίδιος στο πρώτο ταξίδι για τον γύρο του κόσμου σε γκρουπ, όχι σε 80, αλλά σε 222 ημέρες.

Ο όμιλος, πρακτορείο ταξιδίων και αεροπορική εταιρεία ταυτόχρονα, είχε ετήσιο κύκλο εργασιών ύψους 10 δισεκατομμυρίων λιρών και 20 εκατομμύρια πελάτες που ταξίδευαν σε ολόκληρο τον κόσμο: Μαλδίβες, Ταϊλάνδη, Κίνα, αλλά και στην νότια Ευρώπη και την Μεσόγειο. Η Μαγιόρκα και η Αντάλια ήταν κομβικοί προορισμοί.

Ο όμιλος έχει στην κατοχή του 200 ξενοδοχεία που φέρουν το όνομά του, που απευθύνονται το κάθε ένα σε ειδικό κοινό (οικογένειες, χαμηλές τιμές, trendy νεολαία, πολυτελή). Περιλαμβάνει την εταιρεία Jet Tours, την Neckerman στην ηπειρωτική Ευρώπη, μαζί με εκατό αεροσκάφη στο όνομά της ή υπό το εμπορικό σήμα Condor.

Οι οικονομικές δυσχέρειες του ομίλου διαρκούν εδώ και χρόνια, αλλά επιδεινώθηκαν τους τελευταίους μήνες: την άνοιξη, ο επικεφαλής του ομίλου ανακοίνωσε ζημίες ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου λιρών για το πρώτο εξάμηνο εξαιτίας του άγριου ανταγωνισμού, αλλά και των συνεπειών του Brexit, που ωθεί μεγάλο αριθμό εν δυνάμει ταξιδιωτών να αναβάλλουν τα σχέδιά τους για διακοπές περιμένοντας να δουν προς τα πού θα φυσήξει ο άνεμος.

Η αδυναμία της στερλίνας, άλλη συνέπεια της μακρόσυρτης διαδικασίας του Brexit, επιδεινώνει επίσης την αγοραστική δύναμη των τουριστών στις μετακινήσεις τους στο εξωτερικό.

Τα προβλήματα των τελευταίων μηνών οδήγησαν στην κατάρρευση της μετοχής του ομίλου στο χρηματιστήριο. Η μετοχή του Thomas Cook δεν αξίζει πλέον παρά λίγες πένες.

Βασικός μέτοχος του Thomas Cook, με 17% του κεφαλαίου, ο κινεζικός όμιλος Fosun, ιδιοκτήτης του Club Med, είχε προγραμματίσει την εξαγορά του τομέα των οργανωμένων ταξιδιών του βρετανικού ομίλου στο πλαίσιο πακέτου αναχρηματοδότησης ύψους 900 εκατομμυρίων λιρών, από το οποίο είχε καταβάλει το ήμισυ.

Όμως, τις τελευταίες ημέρες, ορισμένοι πιστωτές απαίτησαν επιπλέον 200 εκατομμύρια λίρες για να δεχθούν να αναχρηματοδοτήσουν τον Thomas Cook, με το επιχείρημα ότι, διαφορετικά, η εταιρεία δεν θα ήταν βιώσιμη αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Από την Παρασκευή, οι συσκέψεις διαδέχονταν η μία την άλλη για την εξεύρεση πόρων ή για την διατύπωση αιτημάτων μείωσης των απαιτήσεων για επιπλέον πόρους.

Μάταια. Υπό άμεση απειλή βρίσκονται 22.000 θέσεις εργασίας, οι 9.000 στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε μία οικονομία που υφίσταται ήδη τις συνέπειες του Brexit.

Η βρετανική κυβέρνηση ανέθεσε στη βρετανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας να ξεκινήσει πρόγραμμα επαναπατρισμού των πελατών της Thomas Cook στη Βρετανία από τις 23 Σεπτεμβρίου έως και τις 4 Οκτωβρίου, μετά την ανακοίνωση του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένου του βρετανικού ταξιδιωτικού πρακτορείου και της αεροπορικής εταιρίας, για παύση της λειτουργίας του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η βρετανική πρεσβεία στην Ελλάδα, η βρετανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας έχει εξασφαλίσει τα αεροσκάφη που χρειάζονται για την επιχείρηση και έχει ήδη ξεκινήσει επικοινωνία με τα ξενοδοχεία με τα οποία συνεργάζεται η Thomas Cook,ώστε να τους ενημερώσει ότι το κόστος της παραμονής καλύπτεται από το σχήμα ATOL.

«Οι πελάτες της Thomas Cook που βρίσκονται στην Ελλάδα παρακαλούνται να επιβεβαιώνουν τις λεπτομέρειες της πτήσης τους στην ειδική ιστοσελίδα, www.thomascook.caa.co.uk προτού μεταβούν στο αεροδρόμιο».

Στην εν λόγω ιστοσελίδα, την οποία διαχειρίζεται και ενημερώνει η βρετανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, είναι διαθέσιμες πληροφορίες και λεπτομέρειες για τις πτήσεις επαναπατρισμού, καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη των εξόδων παραμονής που αφορούν και όσους καλύπτονται από το σχήμα ATOL και όσους δεν καλύπτονται.

Περίπου 150.000 πελάτες της Thomas Cook βρίσκονται στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή και όλες οι κρατήσεις, οι πτήσεις και τα πακέτα διακοπών έχουν ακυρωθεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση της βρετανικής πρεσβείας στην Ελλάδα.

Η βρετανική κυβέρνηση, προσθέτει η ανακοίνωση, «κατανοεί την ανησυχία που δημιουργείται σε πελάτες, εργαζομένους, ξενοδόχους και άλλους συνεργάτες, την οποία αναγνωρίζει και λαμβάνει σοβαρά υπόψη της» γι΄ αυτό και η βρετανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στοχεύει στην πραγματοποίηση των πτήσεων επαναπατρισμού με την μικρότερη δυνατή απόκλιση από τις αρχικές πτήσεις.

Ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης Θεοχάρης εκτιμά ότι στην χώρα μας βρίσκονται περίπου 50.000 εγκλωβισμένοι ταξιδιώτες. Οι 20.000 υπολογίζεται ότι βρίσκονται στην Κρήτη, σύμφωνα με την εκτίμηση του προέδρου Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλη Βλατάκη.

Σύμφωνα με τον υπουργό Τουρισμού, έχει ξεκινήσει ήδη η διαδικασία για τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών αυτών μέσω της βρετανικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία έχει αναλάβει την επιστροφή τους και την διαμονή τους από σήμερα και έπειτα.

Ωστόσο, η ζημιά στην τοπική κοινωνία και τα ξενοδοχεία που είχαν συμφωνίες με την Thomas Cook αναμένεται να είναι μεγάλη. Σύμφωνα Ένωση Ξενοδόχων Ηρακλείου το 80% των ξενοδοχείων είτε λίγο είτε πολύ έχουν πακέτα με την Thomas Cook.

«Προφανώς απλήρωτες υποχρεώσεις της εταιρείας προς τις τουριστικές επιχειρήσεις είναι ένα θέμα δικαστικό είναι θέμα που πρέπει να το δούμε και εμείς. Φυσικά θα υπάρχει ζημιά», τόνισε στον ΣΚΑΪ ο Χάρης Θεοχάρης.

Ανήσυχοι δηλώνουν οι επιχειρηματίες των νησιών μετά το «κανόνι» που βάρεσε τα ξημερώματα η Thomas Cook.

Στην Σκιάθο, που αποτελεί της τουριστική ναυαρχίδα του Βόρειου Αιγαίου, επιχειρηματίες μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, που χρόνια συνεργάζονται με την Thomas Cook, σε δηλώσεις τους στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, έκαναν λόγο για καταστροφή και για ένα αβέβαιο αύριο στην τουριστική βιομηχανία.

«Τα οικονομικά ανοίγματα με την Thomas Cook είναι τόσο μεγάλα που δεν ξέρουμε αν θα αντέξουμε. Αυτές τις ημέρες που πλησιάζει το τέλος της σεζόν, το ξενοδοχείο είναι γεμάτο από Άγγλους σε ποσοστό 75% που θα πρέπει να επαναπατριστούν. Βέβαια, υπάρχουν και οι ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά ο χρόνος πιέζει και μαζί θα πιέζουν και οι τράπεζες» ανέφερε επιχειρηματίας, ενός από τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία της Σκιάθου με μονάδα πάνω από 300 κλίνες.

'Αλλος επιχειρηματίας στην Σκιάθο εκτίμησε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι «η ζημιά είναι ανυπολόγιστη αυτή την στιγμή και δεν μπορεί να αποτιμηθεί, παρά μόνο σε βάθος χρόνου. Έχουμε πολλούς τουρίστες από την Αγγλία, είναι πανικόβλητοι οι άνθρωποι, αλλά δεν θα τους αφήσουμε στο έλεος του Θεού. Ψυχραιμία».

Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σκιάθου Αλέκος Ευσταθίου, που εκπροσωπεί την Thomas Cook στις Σποράδες, μίλησε για «μεγάλο οικονομικό χτύπημα στον τουρισμό και πρώτο μέλημά μας είναι να μετρήσουμε και να καταγράψουμε των αριθμό των πελατών της εταιρείας που θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να φύγουν από το νησί. Περίπου 1800 με 2000 Βρετανοί υπολογίζονται αυτή τη δύσκολη στιγμή, όσοι βρίσκονται στα νησιά μας. Η οικονομική ζημιά είναι αδύνατον να εκτιμηθεί αυτή την ώρα. Χρειάζεται ψυχραιμία».

Στο αεροδρόμιο «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης» της Σκιάθου δεν υπάρχουν προβλήματα, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο μάνατζερ της Fraport Στέφανος Λαμπρόπουλος και ενημέρωσε ότι την εβδομάδα αυτή θα υπήρχαν συνολικά 9 προγραμματισμένες πτήσεις της Thomas Cook, τρεις την Τετάρτη, τέσσερις την Παρασκευή και δύο την Κυριακή.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες θα καλύψουν τους ταξιδιώτες και αν υπάρξει πρόβλημα, τότε θα γίνει συνεννόηση και με τον δήμο Σκιάθου να φιλοξενηθούν οι άνθρωποι. Ήδη, εμείς συνεργαζόμαστε με δύο εντεταλμένους της βρετανικής πρεσβείας που κατέφθασαν τα ξημερώματα στη Σκιάθο, για να διευκολύνουν τον κόσμο και τους δώσαμε και χώρο στο αεροδρόμιο για να κάνουν την δουλειά τους».

Με κομμένη την ανάσα, προσπαθώντας να εκτιμήσουν και να υπολογίσουν τις απώλειές τους, παρακολουθούν τις εξελίξεις οι επιχειρηματίες στον χώρο του τουρισμού της Κρήτης, την ώρα που επιχείρηση οργάνωσης επιστροφής των περίπου 20.000 τουριστών, που βρίσκονται αυτήν την ώρα στο νησί με συμβόλαια της Thomas Cook, βρίσκεται σε εξέλιξη.

Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος Τουριστικών Γραφείων και Τουριστικών Πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλης Βλατάκης, πρόκειται για την κατάρρευση ενός «γίγαντα» του τουρισμού. «Είναι ένας σεισμός 7 Ρίχτερ και αναμένουμε το "τσουνάμι". Δεν είναι μόνο τα συμβόλαια όσων επισκεπτών ήρθαν και δεν θα καλυφθούν, είναι και αυτά που δεν θα υλοποιηθούν, καθώς όσοι είχαν κλείσει να έρθουν μέχρι τις 10 του Νοέμβρη απλά δεν θα πραγματοποιήσουν το ταξίδι τους. Λέω ότι αναμένουμε και το "τσουνάμι", καθώς δεν είναι δυνατόν να μην σκεφτόμαστε και τα συμβόλαια που έχουν ήδη κλειστεί για την επόμενη τουριστική σεζόν. Σε αυτήν τη φάση, έχω την αίσθηση ότι όλα βρίσκονται στον αέρα», ανέφερε ο κ. Βλατάκης.

Στην Κρήτη, πάντως, υπολογίζεται ότι αυτήν την ώρα βρίσκονται περίπου 20.000 επισκέπτες που είχαν συμβόλαια με το ταξιδιωτικό γραφείο Thomas Cook. Ο αερολιμενάρχης Ηρακλείου, Γιώργος Πλιάκας, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, εξήγησε ότι μόνο την τελευταία εβδομάδα αφίχθησαν περίπου 4.000 επισκέπτες, προσθέτοντας ότι ήδη σχεδιάζεται η διαδικασία επιστροφής των επισκεπτών, όχι νωρίτερα απ' ό,τι είχαν προγραμματίσει όταν έκλειναν τα πακέτα των διακοπών τους.

«Εδώ και δύο μήνες γίνονται συζητήσεις και επαφές, με επίκεντρο το τι θα μπορούσε να συμβεί σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Οι Άγγλοι από τα κεντρικά της εταιρείας έχουν ήδη κάνει επαφές και οι ασφαλιστικοί οργανισμοί θα καλύψουν την επιστροφή των τουριστών, όχι νωρίτερα απ' ότι λένε τα προγράμματα που είχαν οι άνθρωποι κλείσει. Αύριο υπάρχει προγραμματισμένη πτήση, οπότε θα φύγουν από το Ηράκλειο οι πρώτοι τουρίστες, και αυτό όπως έχουμε ενημερωθεί θα ακολουθήσει και τις επόμενες ημέρες» επισήμανε ο κ. Πλιάκας.

Έντονη ανησυχία έχει προκληθεί σε Ρόδο και Κω μετά την πτώχευση του τουριστικού οργανισμού Thomas Cook, που διακινεί χιλιάδες τουρίστες από τις ευρωπαϊκές χώρες στα Δωδεκάνησα.

Από νωρίς το πρωί που έγινε γνωστή η είδηση, παρά το γεγονός ότι ήταν πιθανολογούμενη το προηγούμενο χρονικό διάστημα, επικρατεί έντονος προβληματισμός, κυρίως μεταξύ των ξενοδόχων, στους οποίους υπάρχουν αρκετές οφειλές, που το μέγεθός τους δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί αυτήν τη στιγμή. Βέβαια, οι οφειλές που υπάρχουν είναι μεγάλες, αφού ο τουριστικός οργανισμός είναι από αυτούς που έχουν μεγάλη παρουσία και διακινούν χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο στα Δωδεκάνησα.

Εν αναμονή βρίσκονται, επίσης, οι επιχειρηματίες, που προβληματίζονται τι θα γίνει με τους τουρίστες που βρίσκονται ήδη στη Ρόδο και την Κω, για τους οποίους πάντως υπάρχουν διαβεβαιώσεις πως θα επιστρέψουν κανονικά και χωρίς προβλήματα στις πατρίδες τους.

Την πρόβλεψη ότι ο ελληνικός τουρισμός μπορεί να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες που δημιουργούνται από την πτώχευση της Thomas Cook έκανε ο ΣΕΤΕ.

«Η παύση λειτουργιών της Thomas Cook, αποτελεί μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη που απαιτεί τη γρήγορη και αποτελεσματική αντιμετώπισή της, σημειώνει σε ανακοίνωση του ο Συνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και υπογραμμίζει ότι ο ελληνικός τουρισμός έχει το βάθος και την ποιότητα για να ανταπεξέλθει και σε αυτή τη δυσκολία» αναφέρει στην ανακοίνωσή του.

Η Πολιτεία, σύμφωνα με τον ΣΕΤΕ, θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην ενημέρωση του τουριστικού κόσμου, για το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση από σήμερα όσον αφορά την Thomas Cook UK, αλλά και για το τι ακριβώς ισχύει με τις άλλες αγορές (Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Σκανδιναβία). Παράλληλα, θα πρέπει να σχεδιάσει και να ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα για την απορρόφηση των προβλημάτων που θα προκύψουν στις τουριστικές επιχειρήσεις.

Από την πλευρά μας, σημειώνει ο Σύνδεσμος, όλος ο ιδιωτικός τομέας, χρειάζεται να δείξει ψυχραιμία και κυρίως αλληλεγγύη στους χιλιάδες τουρίστες της Thomas Cook που βρίσκονται στην Ελλάδα. Η συμπεριφορά και ο χειρισμός των Ελλήνων τουριστικών επιχειρηματιών προς τους ανθρώπους αυτούς, θα αποτελέσει τον καθρέφτη της εικόνας της χώρας μας ως χώρας φιλόξενης και υπεύθυνης, διεθνώς.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον διερωτήθηκε σήμερα αν δίδονται τα κατάλληλα κίνητρα στους διευθυντές εταιρειών, όπως ο ταξιδιωτικός όμιλος Thomas Cook, για να αποφεύγουν τη χρεοκοπία.

Ο παλαιότερος ταξιδιωτικός όμιλος στον κόσμο κατέρρευσε σήμερα, εγκλωβίζοντας εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες σε διάφορες χώρες του πλανήτη και πυροδοτώντας μεγάλες προσπάθειες στην βρετανική ιστορία για τον επαναπατρισμό ανθρώπων.

Ο Τζόνσον πρόσθεσε ότι η Thomas Cook είχε υποβάλει αίτημα στην κυβέρνηση για παροχή περίπου 150 εκατομμυρίων στερλινών, αλλά σημείωσε ότι η διάσωσή της θα έθετε «έναν ηθικό κίνδυνο στην περίπτωση μελλοντικών τέτοιων εμπορικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες».

«Χρειάζεται να δούμε τους τρόπους με τους οποίους οι ταξιδιωτικοί όμιλοι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο μπορούν να προστατεύσουν τους εαυτούς τους από τέτοιες χρεοκοπίες στο μέλλον και σαφώς τα συστήματα που διαθέτουμε για να εξασφαλίσουμε ότι (αυτοί) στο τέλος δεν θα καταλήξουν στον φορολογούμενο για βοήθεια» δήλωσε σε δημοσιογράφους που επιβαίνουν στο αεροπλάνο που τον μεταφέρει στη Νέα Υόρκη όπου θα μετάσχει στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

«Οδηγούμαστε να αναλογιστούμε αν στους διευθυντές τέτοιων εταιρειών δίδονται τα κατάλληλα κίνητρα για να επιλύουν τα ζητήματα αυτά. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση και προφανώς οι σκέψεις μας στρέφονται στους πελάτες της Thomas Cook, θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε από το δικό μας επίπεδο για να γυρίσουμε πίσω στο σπίτι τους αυτούς που έκαναν διακοπές και τώρα μπορεί να αντιμετωπίζουν δυσκολίες να επιστρέψουν», σημείωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι η σκέψη του βρίσκεται με τους πελάτες του ταξιδιωτικού ομίλου.

«Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο το κράτος θα χρειαστεί να επέμβει για να βοηθήσει τους εγκλωβισμένους παραθεριστές», κατέληξε σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ωστόσο ο εκπρόσωπος για τα οικονομικά ζητήματα των Εργατικών Τζον Μακντόνελ σημείωσε σήμερα ότι η βρετανική κυβέρνηση θα έπρεπε να έχει επέμβει με ένα προσωρινό πακέτο διάσωσης για να μην καταρρεύσει ο ταξιδιωτικός όμιλος Thomas Cook.

«Είμαι απογοητευμένος (...) απλώς πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε απλώς να έχει προθυμοποιηθεί να κάνει περισσότερα: να επέμβει, να σταθεροποιήσει την κατάσταση και μετά να επιτρέψει να αναπτυχθεί ένα πιο μακροπρόθεσμο σχέδιο» δήλωσε ο Μακντόνελ στο BBC.

Ο ίδιος σημείωσε επίσης ότι οι διευθυντές του ταξιδιωτικού ομίλου θα πρέπει να επιστρέψουν οποιαδήποτε μπόνους πήραν. «Πάρα πολύ σωστά», απάντησε σε ερώτηση που του έγινε, αν τα διευθυντικά στελέχη θα πρέπει να δώσουν πίσω τα μπόνους που πήραν.

«Πιστεύω ότι χρειάζεται πραγματικά να κάνουν έναν έλεγχο της συνείδησής τους για το πώς οδήγησαν σε αυτό και πώς οι ίδιοι εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση», δήλωσε στον ραδιοσταθμό του BBC, μιλώντας από το Μπράιτον όπου γίνεται το ετήσιο συνέδριο του Εργατικού Κόμματος.

H κατάρρευση του βρετανικού ταξιδιωτικού ομίλου Thomas Cook σημαίνει ότι η Τουρκία μπορεί να έχει 600.000-700.000 λιγότερους τουρίστες ετησίως σύμφωνα με τον επικεφαλής της Ομοσπονδίας Ξενοδόχων της Τουρκίας δήλωσε σήμερα ότι η

Σε συνέντευξή του ο Οσμάν Αγίκ δήλωσε στο Reuters ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 45.000 τουρίστες στην Τουρκία που ήρθαν από το Ηνωμένο Βασίλειο και την υπόλοιπη Ευρώπη μέσω της Thomas Cook.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας πρόσθεσε ότι η εταιρία χρωστάει 100.000-200.000 στερλίνες σε κάποια μικρά ξενοδοχεία, που θα μπορούσαν αντιμετωπίσουν πολύ σοβαρά προβλήματα λόγω της κατάρρευσης.

Την προσγείωση της τελευταίας πτήσης της Thomas Cook στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ μετά την πτώχευση του ταξιδιωτικού κολοσσού κατέγραψε το SkyNews.

Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ από το Ορλάντο.

BREAKING: The last Thomas Cook passenger flight lands at Manchester Airport after the company collapsed following failed rescue talks.

Get the latest on the #ThomasCook collapse here: https://t.co/3Hgpl7YJkQ pic.twitter.com/65sibJ4CO7

— Sky News (@SkyNews) 23 Σεπτεμβρίου 2019