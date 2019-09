Thomas Cook: Η τελευταία πτήση της εταιρείας

Την προσγείωση της τελευταίας πτήσης της Thomas Cook στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ μετά την πτώχευση του ταξιδιωτικού κολοσσού κατέγραψε το SkyNews.

Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ από το Ορλάντο.

Δείτε το βίντεο με την τελευταία πτήση της Thomas Cook

BREAKING: The last Thomas Cook passenger flight lands at Manchester Airport after the company collapsed following failed rescue talks.

