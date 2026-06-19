Η προοπτική εξομάλυνσης της κατάστασης στον Περσικό Κόλπο και η εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δημιουργούν προσδοκίες για υποχώρηση των διεθνών τιμών πετρελαίου, εξέλιξη που εκτιμάται ότι θα περάσει σταδιακά και στις τιμές καυσίμων στην ελληνική αγορά.

Παράγοντες των εγχώριων διυλιστηρίων εμφανίζονται αισιόδοξοι, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η εικόνα αυτή προϋποθέτει πως δεν θα υπάρξουν απρόβλεπτες εξελίξεις μέχρι να οριστικοποιηθεί η συμφωνία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η τιμή διυλιστηρίου της βενζίνης διαμορφώθηκε χθες στα 1,412 ευρώ το λίτρο, ενώ για το ντίζελ κίνησης έπεσε στο 1,135 ευρώ ανά λίτρο. Με βάση την πορεία των διεθνών τιμών, που αποτελούν τη βάση για τον υπολογισμό των εγχώριων τιμών, εκτιμάται ότι η αποκλιμάκωση θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες. Την Πέμπτη, η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώθηκε στα 1,981 ευρώ το λίτρο, ενώ για το ντίζελ κίνησης στα 1,717 ευρώ ανά λίτρο.

Όσον αφορά το αργό πετρέλαιο, οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι, εφόσον δεν υπάρξουν απρόοπτα, η τιμή του αναμένεται το προσεχές διάστημα να κινηθεί μεταξύ 80 και 100 δολαρίων ανά βαρέλι.

Παράλληλα, σημείωναν ότι η κρίση στον Κόλπο είχε μεν σημαντικές συνέπειες τόσο στις τιμές όσο και στη διαθεσιμότητα των προϊόντων, χωρίς όμως να προκαλέσει ακραίες αναταράξεις αντίστοιχες με εκείνες που είχαν καταγραφεί σε προηγούμενες περιόδους κρίσεων.

Οι λόγοι που συνέβαλαν σε αυτή την εικόνα είναι οι εξής:

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, από καθαρός εισαγωγέας πετρελαίου τα προηγούμενα χρόνια, έχουν εξελιχθεί στον μεγαλύτερο παραγωγό πετρελαίου παγκοσμίως.

Παρά τον αποκλεισμό, αρκετά φορτία κατάφεραν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ σημαντικές ποσότητες αργού διοχετεύονταν μέσω αγωγών προς άλλα λιμάνια, από όπου γινόταν η μεταφόρτωσή τους σε δεξαμενόπλοια.

Η άνοδος των τιμών είχε ως αποτέλεσμα την υποχώρηση της διεθνούς ζήτησης, γεγονός που συνέβαλε στον περιορισμό των πιέσεων στην αγορά.

Η Κίνα είχε προχωρήσει σε μεγάλης κλίμακας αποθεματοποίηση αργού πετρελαίου πριν από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Διαφορετική είναι, πάντως, η κατάσταση στην αγορά φυσικού αερίου, καθώς οι δυνατότητες μεταφοράς και αποθήκευσης είναι περισσότερο περιορισμένες. Επιπλέον, τα πλήγματα που δέχτηκαν οι εγκαταστάσεις υγροποίησης στο Κατάρ, μία από τις μεγαλύτερες παραγωγούς χώρες παγκοσμίως, δεν μπορούν να αποκατασταθούν άμεσα. Την ίδια στιγμή, οι ανάγκες της Ευρώπης για την αναπλήρωση των αποθεμάτων φυσικού αερίου ενόψει της χειμερινής περιόδου παραμένουν αυξημένες.

Οι διεθνείς αγορές

Ωστόσο, η εικόνα στις διεθνείς αγορές άλλαξε εκ νέου τα ξημερώματα της Παρασκευής, καθώς οι τιμές του πετρελαίου επέστρεψαν σε ανοδική πορεία μετά τις αβεβαιότητες που προέκυψαν γύρω από τις συνομιλίες ειρήνης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η Ελβετία επιβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες αναβλήθηκαν, γεγονός που επανέφερε τις ανησυχίες για την ομαλοποίηση των ροών πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.

Κατά τη διάρκεια των πρώτων ωρών των συναλλαγών στην Ασία, το Brent ανέκαμψε και διαπραγματευόταν εκ νέου πάνω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) έφτασε στα 76,28 δολάρια.

Το Reuters μετέδωσε την ανακοίνωση του ελβετικού υπουργείου Εξωτερικών, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες. Η εξέλιξη αυτή ακολούθησε προηγούμενες πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, που επρόκειτο να συμμετάσχει στις συνομιλίες, ακύρωσε το ταξίδι του. Τα δημοσιεύματα δεν διευκρίνισαν τον λόγο της ακύρωσης, ενώ την ίδια ώρα οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν ότι πραγματοποίησαν νυχτερινές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο.

Άλλες αναφορές έκαναν λόγο για προειδοποίηση του Αμερικανού αντιπροέδρου προς το Ισραήλ, να μην ασκήσει δημόσια κριτική στη συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν και να μην επιχειρήσει να την υπονομεύσει, διαφορετικά θα διακινδύνευε την αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη προς το Τελ Αβίβ. Παράλληλα, επισημαινόταν ότι η αποδοχή της συμφωνίας από την Τεχεράνη εξαρτάται από τον τερματισμό των ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο, κάτι που το Ισραήλ έχει καταστήσει σαφές ότι δεν προτίθεται να πράξει.

Πριν από τη νέα αυτή ένταση, οι τιμές του πετρελαίου κινούνταν πτωτικά καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, υποχωρώντας κάτω από τα 80 δολάρια ανά βαρέλι, καθώς οι αγορές προεξοφλούσαν ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός θα διευκόλυνε την ομαλή επανεκκίνηση των εξαγωγών πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο.

Μάλιστα, πληροφορίες για δεξαμενόπλοια που περίμεναν να εξέλθουν από την περιοχή και για άλλα που κατευθύνονταν προς αυτήν για φόρτωση ενίσχυαν την αίσθηση ότι η αγορά επέστρεφε σταδιακά στην κανονικότητα. Ωστόσο, οι τελευταίες εξελίξεις δείχνουν ότι η πλήρης αποκατάσταση της ομαλής ροής πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή θα απαιτήσει περισσότερο χρόνο.