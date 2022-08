Η ταινία «Batgirl» με πρωταγωνιστές τους ηθοποιούς Λέσλι Γκρέις, Μάικλ Κίτον και Μπρένταν Φρέιζερ δεν θα προβληθεί στη μεγάλη οθόνη σύμφωνα με μία αιφνίδια ανακοίνωση της Warner Bros Discovery, παρά το γεγονός ότι τα γυρίσματα έχουν ήδη ολοκληρωθεί και η ταινία βρίσκεται στο τελικό στάδιο της παραγωγής.

Σε σκηνοθεσία των Adil El Arbi και Bilall Fallah, η ταινία είχε αρχικά πάρει το πράσινο φως το 2021, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης κίνησης της Warner Bros για τη δημιουργία ταινιών μεγάλου μήκους ειδικά για την υπηρεσία streaming HBO Max. Όμως, το στούντιο επιβεβαίωσε ότι η ταινία δεν θα βγει στην αγορά.

Το «Hollywood Reporter» ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός της ταινίας έπαιξε πρωταρχικό ρόλο στην απόφαση αυτή. Τα γυρίσματα του Batgirl τα οποία έχουν ολοκληρωθεί κόστισαν στην Warner περισσότερα από 90 εκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, σε αποκλειστικό δημοσίευμα της «New York Post», η οποία επικαλέστηκε ανώνυμη πηγή δήλωσε ότι ο προϋπολογισμός είχε στην πραγματικότητα ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια δολάρια και ότι η ταινία είχε τόσο κακή απόδοση κατά τις πρώτες δοκιμαστικές προβολές που η Warner Bros αποφάσισε να μειώσει τις απώλειες.

Η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω αλλαγής ηγεσίας μετά τη συγχώνευση της Warner Bros με την Discovery, τον Μάιο του 2021.

Το «Variety», σημείωσε ότι η απόφαση αυτή «θεωρήθηκε εσωτερικά ως ο πιο οικονομικά υγιής τρόπος για να ανακτήσει το κόστος».

Αρκετές εκπομπές, όπως το «Full Frontal With Samantha Bee», το «The Last OG» και το «Chad, έχουν ακυρωθεί μετά τη συγχώνευση της Warner Bros Discovery, ενώ μια ταινία της DC Comics για τα Wonder Twins που βρισκόταν στο στάδιο της παραγωγής έχει επίσης ακυρωθεί σύμφωνα με το δημοσίευμα του Guardian.