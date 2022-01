Έχουμε το πρώτο teaser από την πολυαναμενόμενη σειρά της Amazon Prime όπου μέσα από ένα teaser μας ενημερώνει για τον τίτλο αυτής.

Ο τίτλος λοιπόν είναι «The Lord of the Rings: The Rings of Power».

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με το lordoftheseries.gr, η πρεμιέρα της σειράς είναι 2 Σεπτεμβρίου 2022.