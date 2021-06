Στον κινηματογράφο θα μεταφερθεί η ιστορία του Μάρβιν Γκέι.

Σύμφωνα με το Deadline, η Warner Bros. απέκτησε τα δικαιώματα για την ταινία «What’s Going On», με παραγωγούς τους Dr. Dre και Jimmy Iovine.

Ο Άλεν Χιουζ της Menace II Society θα είναι σκηνοθέτης και παραγωγός του project.

Το ίδρυμα που διαχειρίζεται την περιουσία του Μάρβιν Γκέι και η χήρα του, Τζαν Γκέι συμμετέχουν επίσης στο πρότζεκτ επιτρέποντας να χρησιμοποιηθούν πρωτότυπες μουσικές ηχογραφήσεις στην ταινία.

«Η φωνή του Μάρβιν είναι τόσο μοναδική… θέλω να τιμήσω αυτήν την μοναδική φωνή και δεν θέλω να τη μιμηθώ. Ωστόσο, υπάρχουν τεχνικές που έχω εξερευνήσει όπως το audio-wise σε ζωντανές ερμηνείες και ηχογραφήσεις στο στούντιο. Έχω ξεχωρίσει πολλά τραγούδια με τον Dr. Dre και έχω ανακαλύψει πολλά, αλλά δεν θέλουμε να κάνουμε τεχνάσματα με την πιο καθαρή φωνή όλων των εποχών » τόνισε ο σκηνοθέτης.

Η ταινία θα είναι το δεύτερο project στο οποίο συνεργάζονται οι Dr. Dre, Iovine και Χιουζ μετά το τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ του HBO του 2017, «The Defiant Ones».

Η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει το 2022 και η ταινία έχει πιθανή ημερομηνία κυκλοφορίας το 2023. Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν το casting του ηθοποιού που θα ζωντανέψει την ιστορία του Μάρβιν Γκέι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το στούντιο εξασφάλισε προϋπολογισμό άνω των 80 εκατομμυρίων δολαρίων, τον μεγαλύτερο που θα διατεθεί για βιογραφική ταινία που εξερευνά έναν εκπρόσωπο της μαύρης κοινότητας. Η ταινία δεν είναι συνηθισμένη βιογραφική και περιγράφεται ως «μουσική οδύσσεια και θεατρική εμπειρία».

Ο Μάρβιν Γκέι, βασικός καλλιτέχνης για την ανάπτυξη της Motown και τον σήμα κατατεθέν ήχο της, είναι γνωστός όχι μόνο για τα αισθησιακά, απλά τραγούδια R&B όπως το «Sexual Healing» και το «Let’s Get It On», αλλά και για τον πολιτικά φορτισμένο ύμνο, «What’s Going On».

Το 1984, σε ηλικία 44 ετών δολοφονήθηκε από τον πατέρα του, ο οποίος τον πυροβόλησε και τον σκότωσε μετά από σύγκρουση στο σπίτι της οικογένειας στο Λος Άντζελες.