Το 2024 ήρθε και μας βρήκε με ανεβασμένη διάθεση λόγω του γιορτινού κλίματος, αλλά και με την ελπίδα ότι η νέα χρονιά θα είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Αλλά μάλλον μας βρήκε και με… άδειες τσέπες, όπως άλλωστε συμβαίνει κάθε χρόνο μετά τις γιορτές.

Αυτό βέβαια δεν πρέπει να μεταφραστεί στο κλασικό… «τα κεφάλια μέσα», μαζί κι εμείς. Στην πόλη υπάρχουν αρκετές δωρεάν εκδηλώσεις, στις οποίες μπορείτε να πάτε και να περάσετε καλά. Εμείς, ξεχωρίσαμε τρεις.

Α Tribute to Elvis Presley: Looking for Trouble – ΚΠΙΣΝ (7 Ιανουαρίου, 20.00)

Αφήστε τη μελαγχολία -για το ότι τελειώνουν οι γιορτές- στο σπίτι και βγείτε στο ΚΠΙΣΝ (Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος), όπου σας περιμένει μία μοναδική ροκ εν ρολ βραδιά αφιερωμένη στον βασιλιά Έλβις. Για το αφιέρωμα ενώνονται μουσικοί από τις τρεις πιο «καθαρόαιμες» ροκ εν ρολ μπάντες της Αθήνας, τους DK & The Band, τους Jitterbugs και τους HiRollers, καλύπτοντας ολόκληρη τη δισκογραφία του, από το «That’s All Right» και το «Mystery Train» μέχρι το «Heartbreak Hotel» και το «Blue Suede Shoes» και από το «Hound Dog» και το «Jailhouse Rock» μέχρι το «It’s Now or Never», το «A Little Less Conversation» και το «Suspicious Minds».

Love Solidarity Death (L.S.D.): The Book – Στέγη (11 Ιανουαρίου, 20.00)

Έναν χρόνο μετά την έκθεση των The Callas, η Στέγη μας προσκαλεί στην παρουσίαση του «Love Solidarity Death (L.S.D.): The Book». Πρόκειται συγχρόνως για μια παρουσίαση βιβλίου, μια έκθεση με εικαστικά έργα και μια performance, που μας επαναφέρουν στο ψυχεδελικό σύμπαν των The Callas και της 20χρονης δημιουργικής πορείας τους. Η Μικρή Σκηνή της Στέγης μετατρέπεται σε ένα ζωντανό installation και σε μια εκδήλωση που περιλαμβάνει την παρουσίαση του βιβλίου από την επιμελήτρια της έκθεσης, Νάντια Αργυροπούλου, καθώς και χειροποίητα ρούχα, έκθεση εικαστικών έργων των The Callas από τη συλλογή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση και live performance από τις Callasettes.

Αφιέρωμα στον Bill Evans – Ωδείο Φίλιππος Νάκας (22 Ιανουαρίου στις 20.30)

Ένα απάνθισμα της μουσικής του Bill Evans θα ακούσουμε από τον Παντελή Μπενετάτο, καθηγητή τζαζ πιάνου του Ωδείου Φίλιππος Νάκας. Υπήρξε εμβληματική μορφή της jazz και σύγχρονης μουσικής, ο συνθέτης που πάντρεψε την πιανιστική παράδοση της ευρωπαϊκής μουσικής με την αμερικάνικη. Επηρέασε κορυφαίους πιανίστες των δεκαετιών του ‘60 και ‘70 όπως οι Herbie Hancock, Chick Corea, Keith Jarrett.