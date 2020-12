Η 90χρονη Μάργκαρετ Κίναν που εμβολιάστηκε πρώτη στον κόσμο έκανε και τη δεύτερη δόση

Η Μάργκαρετ Κίναν, η 90χρονη γιαγιά από τη Βρετανία που πέρασε στην ιστορία ως ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που έλαβε το εμβόλιο της Pfizer/BioNtech εκτός κλινικών δοκιμών, έκανε σήμερα και τη δεύτερη δόση, όπως μεταδίδουν βρετανικά ΜΜΕ.

Οι εμβολιασμοί κατά της COVID-19 ξεκίνησαν στη Βρετανία στις 8 Δεκεμβρίου και, σύμφωνα με τα στοιχεία, περισσότεροι από 520.000 άνθρωποι είχαν εμβολιαστεί με την πρώτη δόση μέσα στις επόμενες 13 ημέρες. Οι 366.715 ήταν άνθρωποι 80 ετών και άνω.

Η Κίναν, που ζει στο Κόβεντρι εδώ και 60 χρόνια αλλά κατάγεται από τη Βόρεια Ιρλανδία, έκανε την πρώτη δόση του εμβολίου στις 6:30 το πρωί, τοπική ώρα, στο νοσοκομείο της πόλης. «Αισθάνομαι τόσο προνομιούχα που είμαι ο πρώτος άνθρωπος που εμβολιάζεται κατά της Covid-19» δήλωσε η 90χρονη.

BREAKING: Margaret Keenan, the grandmother who became the world's first patient to receive the Pfizer/BioNTech #COVID19 vaccine outside a clinical trial, has received her second jab.

— Sky News (@SkyNews) December 29, 2020