Δυστύχημα «μυστήριο» με όχημα που χάνει τον έλεγχο, εισβάλει σε εστιατόριο και παρασύρει στον θάνατο κόσμο

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν σε πάρκινγκ εμπορικού κέντρου στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια, όπου είχε στηθεί ένα υπαίθριο εστιατόριο.

Για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, ο άντρας που προσπαθούσε να παρκάρει το SUV του στο πάρκινγκ του mall επιτάχυνε ξαφνικά το όχημα και έπεσε πάνω στο εστιατόριο.

Μία από τους ανθρώπους που έτρωγαν εκείνη τη στιγμή τραυματίστηκε σοβαρά και έχασε τελικά τη μάχη στο νοσοκομείο, όπως επιβεβαίωσε η αστυνομία του Σαν Χοσέ.

Εφτά ακόμα τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός για το δυστύχημα-μυστήριο που έλαβε χώρα έξω από το Grand Century Mall στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια. Για την ώρα δεν είναι γνωστή η κατάσταση της υγείας των τραυματιών.

Mall surveillance video obtained by @KPIXtv shows the SUV jumping two curbs, crossing 4 lanes of traffic, before plowing into outdoor diners at Dynasty Chinese Seafood Restaurant. 2 diners are in critical. SJPD says the 69-year-old driver used the accelerator instead of the brake pic.twitter.com/aporE5GoGA

— Betty Yu (@BettyKPIX) October 13, 2020