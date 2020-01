Θρήνος στο motorsport, πέθανε από καρκίνο ο Τζον Αντρέτι

Στη θλίψη βυθίστηκε ο χώρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού, με την είδηση του θανάτου του Τζον Αντρέτι, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 56 ετών, χάνοντας τη μάχη με τον καρκίνο.

Ο εκλιπών ήταν μέλος της πολύ σημαντικής για το motorsport οικογένειας των Αντρέτι, καθώς ήταν ανιψιός του θρυλικού Μάριο Αντρέτι, παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1 το 1978, αλλά και ξάδελφος των Μάικλ (πρωταθλητής στα IndyCar) και Τζεφ Αντρέτι, αλλά και θείος του εν ενεργεία οδηγού, Μάρκο Αντρέτι.

«Θα συνεχίσουμε να κουβαλάμε μαζί μας το γνήσιο πνεύμα σου, που βοηθούσες πρώτα τους άλλους και μετά τον εαυτό σου», ανέφερε η Andretti Autosport.

