«Καυτή» νιόπαντρη 30χρονη καθηγήτρια είχε σχέση με 18χρονο μαθητή της

Σάλος ξέσπασε μετά την αποκάλυψη πως μοντέλο και καθηγήτρια ιστορίας διατηρούσε σχέση με 18χρονο μαθητή της!

Ο λόγος για την 30χρονη και νιόπαντρη Φιόνα Βιότι, η οποία όπως αναφέρει η Daily Mail, παραιτήθηκε πριν ο μαθητής κάνει γνωστή την ιστορία.

Ο 18χρονος μαθητής αποκάλυψε πως είχε παθιασμένη σχέση μαζί της, ωστόσο όταν εκείνος θέλησε να βάλει τέλος η καθηγήτρια έγινε αυταρχική. Ο νεαρός είπε όσα συμβαίνουν στους γονείς του και εκείνοι στη συνέχεια κάλεσαν δικηγόρο.

Μάλιστα υπήρξαν φήμες πως η όμορφη καθηγήτρια διατηρούσε σχέσεις και με άλλα αγόρια, με τις έρευνες να έχουν ξεκινήσει.

Married model-turned-history teacher who resigned from South African school after 'sexual relationship' with student is Lady Amelia Spencer's 'sister-in-law' https://t.co/7TqjvaDVzu

— Daily Mail Online (@MailOnline) October 18, 2019