Μία εικόνα γροθιά στο στομάχι: Παππούς αποχαιρετάει το εγγόνι του στη Συρία

Είναι πολλές φορές που οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν τα όσα συμβαίνουν στη Συρία, η οποία βάλλεται από παντού μετά και από την τουρκική εισβολή.

Με τον καλύτερο τρόπο περιγράφει τη ματωμένη τραγωδία που βιώνουν οι Σύροι, η φωτογραφία που ανέβηκε στο λογαριασμού στο Twitter του ανταποκριτή στη Μέση Ανατολή για το NPR, Daniel Estrin.

Όπως μπορείτε να δείτε, η φωτογραφία δείχνει έναν παππού να αποχαιρετάει το εγγόνι του, το οποίο μεταναστεύει μαζί με την οικογένειά του στο Ιράκ για να σωθεί από τον πόλεμο.

Ο ανταποκριτής του ξένου δικτύου ήταν μπροστά στον συγκινητικό αποχαιρετισμό και τον περιέγραψε λέγοντας: «Καθώς επιβιβαζόμασταν στο πούλμαν για να επιστρέψουμε στο Ιράκ, είδαμε ένα 4χρονο αγόρι να αποχαιρετά τον παππού του μέσα από το παράθυρο. Ο παππούς του, ο Ισάμ, δεν έχει άδεια διαμονής στο Ιράκ και έκλαιγε γιατί δεν ήξερε πότε θα ξαναδεί τον εγγονό του».

What I saw today in Syria: Grandpa Issam kissed his grandson goodbye. The little one has the papers to escape the fighting - and cross into Iraq. “Separation has killed the people. It has destroyed a generation,” Issam says through through tears. On @NPR: https://t.co/BpqwBLY6Wb pic.twitter.com/q52VdYfXAd

