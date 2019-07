Έκρηξη ηφαιστείου προκαλεί πανικό στην Ινδονησία

Πανικό προκάλεσε η έκρηξη του πιο ενεργού ηφαιστείου της Ινδονησίας, Τανγκουμπάν Παράχου, την προηγούμενη Παρασκευή.

Έντρομοι τουρίστες και κάτοικοι της περιοχής τράπηκαν σε φυγή με κάθε μέσο ενώ η έκρηξη διήρκεσε 5 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα και καταγράφηκε στον σεισμογράφο.

Το ηφαίστειο βρίσκεται 30 χιλιόμετρα βορείως της πόλης Μπαντούνγκ, της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της Ινδονησίας και αποτελεί ένα από τα 129 ηφαίστεια της χώρας.

Οι σκηνές που καταγράφονται στο βίντεο που ακολουθεί θυμίζουν ταινία του Χόλιγουντ.

People running for their lives and away from an exploding Mount Tangkuban Perahu pic.twitter.com/9xvtCnqFwN

— Renae Henry (@renaehenry9) 26 Ιουλίου 2019