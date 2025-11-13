Ο Αμερικανός γερουσιαστής Τζον Φέτερμαν μεταφέρθηκε την Πέμπτη σε νοσοκομείο της Πενσιλβάνιας, αφού κατέρρευσε κατά τη διάρκεια πρωινού περιπάτου κοντά στο σπίτι του, στο προάστιο Μπράντοκ του Πίτσμπουργκ. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση και η κατάσταση της υγείας του είναι καλή.

«Διαπιστώθηκε πως υπέστη επεισόδιο κοιλιακής μαρμαρυγής, λόγω του οποίου ο γερουσιαστής Φέτερμαν αισθάνθηκε ζάλη, έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε ελαφρά στο πρόσωπο», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Δημοκρατικού γερουσιαστή της Πενσιλβάνιας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Statement from Sen. Fetterman’s Spokesperson:



“During an early morning walk, Senator Fetterman sustained a fall near his home in Braddock.



Out of an abundance of caution, he was transported to a hospital in Pittsburgh.



Upon evaluation, it was established he had a ventricular… — U.S. Senator John Fetterman (@SenFettermanPA) November 13, 2025

Γνωστός για το αντισυμβατικό του στυλ – καθώς δεν διστάζει να υπερασπιστεί τις θέσεις του ευθαρσώς, αψηφώντας την κομματική γραμμή –, ο Φέτερμαν ήταν ένας εκ των οκτώ Δημοκρατικών γερουσιαστών που υπερψήφισαν τη Δευτέρα το νομοσχέδιο για τον τερματισμό της περιόδου δημοσιονομικής παράλυσης (shutdown) στις ΗΠΑ.

Ο Τζον Φέτερμαν υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο τον Μάιο του 2022, έξι μήνες προτού εκλεγεί γερουσιαστής. Το 2023 είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο για θεραπεία κλινικής κατάθλιψης.