Ένα βίαιο σκηνικό σημειώθηκε στην Τζόρτζια των ΗΠΑ τα ξημερώματα της Παρασκευής 24 Οκτωβρίου, όταν ένας άνδρας επιτέθηκε και χτύπησε φοιτήτρια έξω από ένα μπαρ.

Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο και έγινε viral, δείχνει τον άνδρα να επιτίθεται σε μια νεαρή γυναίκα αφού προηγουμένως τον είχαν διώξει από μπαρ της περιοχής Άθενς (σ.σ. πόλη της Τζόρτζια). Ο 33χρονος εμφανίζεται να φορά ναζιστική στολή, ενώ μια γυναίκα προσπαθεί να τον εμποδίσει να ξαναμπεί στο νυχτερινό μαγαζί. Την ώρα που συγκεντρώνεται πλήθος και τον αποδοκιμάζει, ο Μόργκαν αρπάζει μια άλλη γυναίκα και τη χτυπά με αντικείμενο που μοιάζει με κανάτα μπύρας ή γυάλινο δοχείο.

Το Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια επιβεβαίωσε σε ανακοίνωσή του, ότι η γυναίκα που δέχτηκε την επίθεση είναι φοιτήτριά του, ενώ η ομάδα Student Care and Outreach έχει ήδη επικοινωνήσει μαζί της, καθώς και με άλλους φοιτητές που ήταν αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού.

Στην ίδια ανακοίνωση, το πανεπιστήμιο ξεκαθαρίζει ότι ο Κένεθ Μόργκαν δεν είναι φοιτητής και δεν έχει καμία σχέση με το ίδρυμα.

Athens, GA: Guy dressed up as a Nazi in downtown Athens.



What have we come to. https://t.co/pzFTgf5jLA pic.twitter.com/kZ0oo02wdR — Ra’am Adir – רעם אדיר 𓉱 (@jewyorkstofmind) October 24, 2025

«Οι πράξεις του, οι οποίες καταγράφηκαν σε βίντεο, είναι αποτρόπαιες. Είμαστε ευγνώμονες προς τους αστυνομικούς της Athens-Clarke County για τη γρήγορη σύλληψη και προσαγωγή του», αναφέρει χαρακτηριστικά το UGA.

Ο Μόργκαν παραμένει υπό κράτηση, με εγγύηση 1.500 δολαρίων για την κατηγορία της απλής σωματικής βλάβης, ενώ για τη βαριά επίθεση δεν έχει οριστεί εγγύηση, σύμφωνα με το Wtoc.