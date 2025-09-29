Απίστευτη αναστάτωση προκάλεσαν επιβάτες της Ryanair σε πτήση από το Μιλάνο προς το Λονδίνο, καθώς ο ένας έφαγε το διαβατήριο του και ο άλλος κλειδώθηκε στην τουαλέτα, προσπαθώντας να το ξεφορτωθεί.

Σύμφωνα με την Daily Mail, όλα ξεκίνησαν περίπου 15 με 20 λεπτά μετά την απογείωση. Ένας επιβάτης έλυσε τη ζώνη του και ξεκίνησε να κόβει σελίδες από το διαβατήριο του, τις οποίες άρχισε να τρώει.

Αεροσυνοδοί έπεσαν πάνω του και προσπάθησαν να τον σταματήσουν, με τον ίδιο αφηνιασμένο να συνεχίζει, καταστρέφοντας τελικά το ταξιδιωτικό του έγγραφο.

Λίγο αργότερα, η κατάσταση ξέφυγε ξανά, με έναν άλλο επιβάτη να προσπαθεί να ξεφορτωθεί το διαβατήριο στην τουαλέτα.

A Ryanair flight from Milan to London made an emergency landing due to suspicious passengers who began panicking and trying to dispose of their passports. They ended up with both their meal tickets and a trip to jail. https://t.co/CdePlehWdt pic.twitter.com/UkTDhpRv6y — New York Post (@nypost) September 29, 2025

Ο συγκεκριμένος κλειδώθηκε μέσα και πατούσε συνεχώς το καζανάκι για να το καταστρέψει, με τις αεροσυνοδούς να δίνουν μάχη για να τον βγάλουν από μέσα.

Τελικά, το αεροπλάνο προσγειώθηκε εκτάκτως στο Παρίσι και η γαλλική αστυνομία συνέλαβε τους δύο επιβάτες, με επεισοδιακό τρόπο, ο οποίος καταγράφηκε σε βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Στους επιβάτες απαγγέλθηκαν κατηγορίες και η πτήση συνεχίστηκε κανονικά.