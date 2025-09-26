Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε θετικός στο ενδεχόμενο να επιτρέψει στην Ουκρανία τη χρήση αμερικανικών όπλων μακράς εμβέλειας για επιθέσεις σε στόχους εντός της ρωσικής επικράτειας, χωρίς ωστόσο να δεσμευτεί προς αυτή την κατεύθυνση, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Wall Street Journal.

Κατά τη διάρκεια συνάντησής τους την Τρίτη, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι φέρεται να ζήτησε από τον Ρεπουμπλικανό πρώην πρόεδρο την παροχή περισσότερων πυραύλων μακράς εμβέλειας, καθώς και την άρση της αμερικανικής απαγόρευσης που εμποδίζει τη χρήση αυτών των όπλων εντός ρωσικού εδάφους – περιορισμός που ισχύει από την αρχή της ρωσικής εισβολής.

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος και πηγή από την ουκρανική πλευρά επιβεβαιώνουν ότι ο Τραμπ δεν απέρριψε την πρόταση, αλλά ούτε και έλαβε σαφή θέση υπέρ της αλλαγής πολιτικής.

Σύμφωνα με το Axios, ο Ζελένσκι έθεσε ζήτημα προμήθειας των πυραύλων Tomahawk, οι οποίοι, με εμβέλεια άνω των 1.500 χιλιομέτρων, θα έδιναν τη δυνατότητα στην Ουκρανία να πλήξει στρατηγικούς στόχους σε βάθος, ακόμη και κοντά στη Μόσχα. Ο Τραμπ φέρεται να απάντησε: «Θα το εξετάσουμε».

Σε προηγούμενες δηλώσεις του, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε αναφερθεί σε ένα οπλικό σύστημα που –εάν η Ρωσία γνώριζε ότι η Ουκρανία το διαθέτει– θα μπορούσε να την πιέσει να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις, ίσως και χωρίς να χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί. Αν και δεν κατονόμασε το σύστημα, ουκρανικές πηγές επιβεβαίωσαν ότι επρόκειτο για τον Tomahawk.

Παρά τις προσπάθειες του Κιέβου, οι ΗΠΑ δεν έχουν μέχρι σήμερα αποδεχτεί να παραδώσουν τους Tomahawk στην Ουκρανία, ακόμη και όταν αυτοί προορίζονταν για χώρες του ΝΑΤΟ.

Αν και η Ουκρανία έχει τη δυνατότητα να εξαπολύσει επιθέσεις βαθιά στο εσωτερικό της Ρωσίας με drones, οι περισσότεροι στρατιωτικοί στόχοι υψηλής στρατηγικής σημασίας προστατεύονται από εξελιγμένα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, καθιστώντας δύσκολη την προσβολή τους χωρίς προηγμένα πυραυλικά μέσα.

Για σύγκριση, οι αμερικανικοί ATACMS που διαθέτει ήδη η Ουκρανία έχουν εμβέλεια περίπου 250 χιλιομέτρων – σημαντικά μικρότερη από εκείνη των Tomahawk.