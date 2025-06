Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ των οποίων και ένας έφηβος, και άλλοι 20 τραυματίστηκαν όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ σε ένα σπίτι, το βράδυ της Τρίτης, στην πόλη Ιραπουάτο του κεντρικού Μεξικού, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η γενική εισαγγελία του Γκουαναχουάτο, της Πολιτείας όπου βρίσκεται το Ιραπουάτο, ανέφερε ότι 20 άνθρωποι νοσηλεύονται με τραύματα από σφαίρες.

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σεϊνμπάουμ ανακοίνωσε νωρίτερα ότι μεταξύ των θυμάτων ήταν και παιδιά. Ωστόσο, το γραφείο του γενικού εισαγγελέα επιβεβαίωσε ότι μόνο ένας από τους νεκρούς ήταν ανήλικος, ηλικίας 17 ετών.

«Είναι πολύ ατυχές αυτό που συνέβη. Διεξάγεται έρευνα», είπε η Σεϊνμπάουμ.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι στο σπίτι γινόταν ένα πάρτι με την ευκαιρία μιας καθολικής γιορτής, της Γέννησης του Ιωάννη του Βαπτιστή.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνει ανθρώπους να χορεύουν στην αυλή ενός κτιριακού συγκροτήματος και ακούγεται μουσική, ενώ στη συνέχεια αρχίζουν πυροβολισμοί. Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αυτό το βίντεο.

11 dead including children and 12 injured in a shooting at a party in the city of Irapuato, Guanajuato, Mexico. This incident has been tied to a war in the area between local cartel Cartel Santa Rosa De Lima and mega cartel CJNG



